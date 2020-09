Més de 17.000 famílies demanen la jornada contínua

Més de 17.000 famílies s'han adherit durant els primers dies del curs escolar a la demanda de la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya "per poder decidir lliurement l'horari escolar dels infants". Segons ha informat la Plataforma, el moviment, nascut el 2016, ha agafat "una gran embranzida" en les darreres dues setmanes amb la creació de grups de famílies arreu del territori. Actualment hi ha 84 grups a diferents municipis. La proposta demana passar d'un horari fix de 900 a 16.30 hores a un horari lectiu continuat de 9 a 14 hores i un horari de menjador, per als que ho desitgin, de 14 a 16.30 hores. Una proposta que defensen "cobra més sentit que mai" aquest curs per la situació sanitària provocada per la covid-19.

En aquest sentit, la Plataforma ha defensat que és necessari reduir el nombre de desplaçaments i l'afluència de persones a les entrades i sortides dels centres, així com als menjadors escolars.