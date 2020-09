Uns 460.000 cotxes han sortit de Barcelona pel pont de la Mercè, un 15% més del previst

Vehicles circulant per l'autopista AP-7, en una imatge d'arxiu

Vehicles circulant per l'autopista AP-7, en una imatge d'arxiu · ACN

Un total de 459.316 vehicles, un 15% més dels previstos, van abandonar l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont a la capital catalana amb motiu de la festivitat de la Mercè, celebrada ahir, tot i la crida de les autoritats perquè s'evitessin desplaçaments.

Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), aquests gairebé 460.000 vehicles van abandonar l'àrea barcelonina entre les 15.00 hores de dimecres dia 23 i les 15.00 hores d'ahir dijous, el que va suposar un 14,8% més de la xifra prevista inicialment, que era d'uns 400.000.

La sortida de molts barcelonins amb motiu del pont de la Mercè es va produir malgrat crides com la del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que dimecres passat demanava als ciutadans que evitessin desplaçaments a d'altres punts de Catalunya, especialment a comarques com la Cerdanya, lloc amb nombroses segones residències.

També ahir des de l'Ajuntament de Puigcerdà (Cerdanya) o l'hospital transfronterer es recordaven les restriccions de mobilitat a la comarca i se sol·licitava als barcelonins que evitessin acudir a les seves segones residències.

Les mesures restrictives a la Cerdanya han entrat avui en vigor després de la seva publicació al DOGC, que també publica la pròrroga i modificació de les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al municipi de Reus (Baix Camp).

La resolució que afecta els municipis de la Cerdanya recomana a la població romandre als seus domicilis i limitar la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi només per a acudir a la feina, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball, als centres sanitaris o als centres docents, o per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, entre d'altres excepcions.