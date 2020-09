Enxampen dos lladres després d'entrar fins a quatre cops a la mateixa casa

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 de setembre un jove de 19 anys i un menor de 16 anys, tots dos veïns de Capellades, com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força a Igualada. Entre els dies 16 i 18 de setembre es van produir tres robatoris en una mateixa casa situada al carrer Emili Vallès d'Igualada. Tots els fets van ser dins la franja horària de les 18 a les 19 hores, quan els propietaris estaven fora. Per accedir al domicili els lladres van saltar la tanca perimetral i van forçar una finestra de la planta baixa. La tarda del dia 18 mossos de paisà van muntar un dispositiu de vigilància i, pels volts de les sis, van veure dos individus que s'acostaven a la tanca de la casa i un d'ells saltava a l'interior.

Immediatament van detenir el jove que es va quedar fora per vigilar i seguidament l'altre individu que va entrar a l'habitatge, que era el menor d'edat. Per les gravacions de les càmeres de seguretat que tenia la casa, els investigadors van determinar que els detinguts també eren els presumptes autors dels tres primers robatoris.El menor d'edat va quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, a l'espera de ser citat per la Fiscalia de Menors. Pel que fa a l'altre detingut, que tenia antecedents, va passar el dia següent a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.