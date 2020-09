Els Mossos, en alerta per disturbis arran de la possible inhabilitació de Torra

Els Mossos d'Esquadra han activat el nivell de màxima alerta davant la previsió que es produeixin "incidents" i "disturbis" si el Tribunal Suprem acaba inhabilitant al president de la Generalitat, Quim Torra, una decisió que es podria conèixer en les properes hores.

Tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en una entrevista a TV3, així ho ha decidit el gabinet de coordinació del pla Minerva, que es va dissenyar per garantir l'ordre públic i la protecció d'edificis judicials, de l'administració i seus de partits polítics davant possibles protestes arran de la sentència del "procés".

"Els Mossos ens van preguntar sobre els possibles incidents al carrer i tenen, preventivament, absolutament tot previst", ha assegurat Sàmper, que no ha descartat "conflictes" arran d'una possible inhabilitació de Torra per desobediència.

El conseller ha recordat a més que la sentència de l'Suprem es coneixerà al voltant de l'1-O, el tercer aniversari del referèndum d'autodeterminació, "una data en el calendari del món independentista", que podria incrementar la conflictivitat social.

Per evitar-ho, ha garantit que la policia autonòmica reforçarà les actuacions preventives amb l'objectiu que les persones puguin "manifestar-se tranquil·lament, fins i tot amb els seus fills" i que no sigui necessària la intervenció de les unitats antiavalots.

"Pretenem que els Mossos tinguin l'oportunitat de no haver d'entrar mai en les manifestacions i això ho fem amb actuacions preventives", ha indicat.

Segons ha avançat el diari, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, va comunicar aquest dijous al cos, en una instrucció interna, que les unitats antiavalots -la Brigada Mòbil (Brimo) i les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) - suspenien els seus horaris i torns de treball habituals per estar disponibles en cas de protestes.

A més, a aquells agents que no estiguin treballant els han ordenat estar "localitzables" en funció del que estableix "la guàrdia no presencial", davant la hipòtesi que es desencadenin manifestacions i escenaris "de màxima complexitat" aquesta tardor.

El futur de Torra podria decidir-se en les pròximes hores o dies quan es doni a conèixer la sentència de l'Alt Tribunal, que estudia el recurs que el president va interposar contra la condemna d'un any i mig d'inhabilitació per negar-se a acatar una ordre de la Junta Electoral Central perquè despengés una pancarta de suport als polítics presos.