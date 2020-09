El PP busca vetar els indults als polítics presos

El Partit Popular vol impedir qualsevol possibilitat que els polítics catalans presos obtinguin l'indult. Després del gest de complicitat del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, als partits independentistes anunciant que la setmana que ve començarà la tramitació de les peticions d'indult dels líders del procés, el partit de Pablo Casado va moure ahir la seva primera fitxa per intentar posar fi a aquesta «traïció»: promoure una reforma legal que prohibeixi indultar els condemnats per secessió i rebel·lió. El gest del Govern tampoc va ser ben vist per Oriol Junqueras, que va insistir en l'«amnistia» i la «desjudicialització» de la política. En conclusió, tot un «guirigall» sense sentit, en paraules del propi Campo, quan l'Executiu l'únic que farà és iniciar un procés al qual l'obliga la llei.

Només unes hores després que Campo revelés el proper gest del Consell de Ministres, Pablo Casado ja va carregar contra el Govern i va anunciar que, si es concedeixen els indults, recorreran la decisió davant el Tribunal Suprem, igual que Vox i CS. Tanmateix, la seva intenció és no haver d'arribar a aquest punt i, directament, prohibir al Govern fer aquest pas. La portaveu dels populars a la cambra baixa, Cuca Gamarra, va explicar que la seva formació registrarà una proposició de llei per reformar la llei d'indults i impedir que es pugui concedir aquesta mesura de gràcia als condemnats per sedició i rebel·lió. La proposta dels conservadors no resulta nova. Al setembre de 2018, un mes abans que es conegués la sentència del judici del procés, el PP ja va registrar la mateixa iniciativa. No obstant, la convocatòria d'eleccions va fer que no s'arribés a debatre al Ple de Congrés.



Els «favors»

«Si Sánchez no defensa els interessos d'Espanya, si li cau ja la careta i revela el preu tan car que paga per seguir en el poder, el PP sí que està disposat a defensar Espanya», va explicar Gamarra en avançar les intencions del PP. Prèviament, el secretari de Justícia i Interior del PP, Enrique López, va titllar d'«escàndol i traïció democràtica» l'indult als presos del procés en no haver mostrat penediment i haver-se «vantat» que tornarien a actuar igual. Tot seguit, la vicesecretària de Política Social popular, Ana Pastor, va acusar el Govern de dur a terme «un altre dels favors» que li deuen als independentistes a canvi «que els donin suport».

Unes crítiques a les quals es va sumar Casado recorrent a unes declaracions de Felipe González. El líder del PP va publicar a Twitter un vídeo de l'expresident del Govern en què criticava l'acostament de Sánchez a ERC i EH Bildu: «Fer un projecte de país amb gent que no creu en aquest país és inquietant». Casado va aprofitar els retrets de l'exlíder socialista per defensar el seu «no» a negociar amb el Govern: «Amb aquest socialisme sí que podríem pactar, però Sánchez l'ha liquidat».

Malgrat que l'oposició no para de denunciar un tracte de favor per part del Govern a l'independentisme, els polítics catalans semblen no veure-ho de la mateixa forma. Junqueras, com ja va fer fa dos anys en assegurar que els membres d'ERC «mai, mai, mai» demanarien l'indult, va assegurar ahir que aquest segueix sense ser el camí «perquè no resol en cap cas l'origen de la problemàtica». «La nostra resposta segueix sent la mateixa: som innocents i la nostra opció és l'amnistia», va sentenciar el líder republicà en declaracions a La Sexta enviades des de la presó de Lledoners. La solució, va apuntar, passa per «desjudicialitzar» la política i, en aquest sentit, veu «poques diferències» entre les intencions del Govern i del PP.

Tot l'enrenou generat sembla que va sorprendre Campo, que va qualificar de «guirigall» les reaccions d'uns i altres quan l'Executiu només està complint amb «l'obligació legal de tramitar qualsevol indult». El líder del PSC, Miquel Iceta, també va sortir en defensa del Govern central i va assegurar que «no és un motiu d'escàndol» que es compleixi la llei d'indults. Tot i això, el ministre de Justícia sí que va reconèixer que seria «fantàstic» si al final la qüestió dels indults acaba ajudant a resoldre un «conflicte polític» com a «efecte transversal».