El risc de rebrot a Catalunya es dispara per sobre dels 200 punts i supera el miler de casos

Ahir Salut va notificar 913 nous casos confirmats per PCR de covid-19 i va elevar la xifra total als 133.240. La xifra de casos amb totes les proves és de 157.653 –1.326 més des de la darrera actualització. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.283 persones per coronavirus a Catalunya, disset més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen a dinou persones i ara són 771, de les quals 140 estan a l'UCI, onze menys que dimecres.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot ja ha superat els 200 punts i és molt alt. Entre els dies 31 d'agost i 6 de setembre, aquest indicador estava en 188,80 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana del 7 al 13 de setembre va baixar a 158,51 i ara (setmana del 14 al 20 de setembre), se situa en 206,57, dotze punts més que dimecres.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja lleugerament d'1,16 a 1,21. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre els dies 31 d'agost i 6 de setembre, l'Rt a Catalunya era d'1 i durant la setmana del 7 al 13 de setembre va ser de 0,93.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.056 casos, una xifra superior als 6.490 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 91,97 per cada 100.000 habitants. La setmana del 31 d'agost, la taxa marcava 92,75 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 7 de setembre se situava en 84,59.



Alerta de Quim Torra

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar responsabilitat davant el repunt de casos de coronavirus a Catalunya i va alertar que «la situació a la ciutat de Barcelona torna a ser preocupant».En una piulada recollida per Europa Press, va lamentar que a Catalunya el risc de rebrot superi de nou els 200 punts, i que la taxa de reproducció del virus estigui en 1,2.

En una altra piulada, va reaccionar a una notícia d' El País sobre el desplegament de l'Exèrcit a Madrid des del dilluns per ajudar a contenir la pandèmia: «No diré res perquè la notícia ja ho diu tot».

Finalment, Salut tornarà a fer un cribratge amb PCR als treballadors de l'empresa avícola Padesa de Roquetes on s'ha detectat un brot amb 43 positius, tots empleats de la planta del Baix Ebre. Aquest dissabte i diumenge, es faran els tests a la resta de treballadors que no han estat testats, prop de 600. Les mostres es prendran al CAP de Roquetes.