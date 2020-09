Interior veu «molt factible» que s'hagin de fer tancaments perimetrals parcials a Catalunya

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha advertit aquest dissabte que és "molt factible" que a Catalunya s'hagin de fer tancaments perimetrals parcials com el que es va aplicar aquest estiu a diversos municipis del Segrià. "Però no ho veiem com a negatiu, veiem-ho com a positiu, és millor tancar 15 dies com va passar al Segrià, que tancar tres mesos tot Catalunya", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Sàmper ha advertit que, amb una "mala gestió", "en tres o quatre dies" Catalunya es pot situar al mateix nivell que Madrid. El conseller ha afegit que no s'ha demanat "encara" tallar la comunicació amb Madrid, tot i que s'han fet mesures com controls de temperatura i hi ha "sobre la taula treballar sobre una possible restricció".

Sàmper ha avisat que fer tancaments perimetrals parcials a Catalunya durant les properes setmanes, segons com evolucioni la pandèmia, és "és un escenari factible possible". "Quan detectem un focus a una ciutat o un poble, com va passar a Igualada, sempre és millor per les persones i per a l'activitat econòmica fer un tancament parcial que acostuma a durar uns 15 dies, que és el temps en què domines aquest brot", ha explicat.

Pel que fa a la Cerdanya, on el risc de rebrot se situa aquest dissabte en 1.709, Sàmper ha dit que la ciutadania "ha respost bé" a la crida que es va fer a evitar una sortida massiva cap a aquesta comarca durant el pont de la Mercè. En aquest sentit, ha indicat que l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, li ha traslladat que s'ha desplaçat "menys gent" a la zona i que s'estan complint les mesures de seguretat.

En relació a la situació de la pandèmia a Madrid, el conseller ha recordat que, entre l'AVE i el pont aeri, cada dia es desplacen a la capital espanyola unes 8.000 persones, i que, tot i que "encara" no s'ha demanat tallar la comunicació amb Madrid, s'estan implementant mesures com el control de temperatura als viatgers a la sortida i a l'arribada. I ha afegit que tenen sobre la taula "treballar sobre una possible restricció" perquè "les dades de Madrid són les que són".

Tot i això, Sàmper ha fet una crida a no "estigmatitzar" el que està passant a Madrid: "Podem tenir les mateixes dades en tres o quatre dies de mala gestió, no ens pensem ni que estem tant bé ni que ells estan tant malament, el virus té la seva pròpia vida i va a la seva velocitat".

Prohibició de reunions de més de sis persones

Aquest dissabte ha entrat en vigor la prohibició de reunions socials de més sis persones. Sàmper ha fet una crida a la ciutadania a fer un exercici de "conscienciació i prevenció", i evitar així mesures restrictives "molt més grans". Les multes previstes per incomplir aquesta norma van dels 100 als 3.000 euros, però el conseller ha remarcat que no hi ha una voluntat "recaptatòria". "La intervenció dels Mossos ha de ser l'última", ha dit, i "no hi ha la intenció de fer entrar els agents a les cases privades, però cal conscienciar-se que ara no toca" fer àpats o reunions de més de sis persones.

En casos de celebracions com casaments o comunions, Sàmper sosté que s'haurien d'anul·lar si no s'és capaç de fer-les amb mesures de seguretat, com ara taules de sis persones amb distància de seguretat i sense ball. "Jo personalment seria el primer en dir que no s'anul·la el casament, però anul·lem el ball posterior i fem taules amb distància per eixos familiars de màxim de sis, així podem fer el casament i la restauració no patirà, però ens he conscienciar", ha reblat.