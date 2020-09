Òmnium anuncia que convocarà protestes

Òmnium Cultural va anunciar ahir a través de Twitter «convocatòries de protesta» davant la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, pel cas de la pancarta. La postura de l'entitat cultural difereix d'un altre ens sobiranista de pes, l'ANC, que ahir va anunciar una consulta als associats per saber si calen mobilitzacions davant d'una inhabilitació a la qual el Govern respondrà «en clau d'acatament de la sentència i d'aplicació de l'Estatut», en paraules de la seva presidenta, Elisenda Paluzie. En canvi, Òmnium va anunciar la convocatòria de protestes davant d'una «nova demostració de la repressió dels poders de l'Estat».

Paluzie va lamentar que JxCat i ERC estiguin disposats a «perdre una oportunitat» per «aprofitar» una eventual inhabilitació ferma de Torra com a «palanca» per aconseguir la independència.

«No s'està aprofitant en clau de desobediència institucional», va lamentar la presidenta de l'ANC, que va voler deixar clar que l'ens «no ha participat» d'aquest «acord» assolit en el si de l'executiu català.

Paluzie va afegir que, segons el seu parer, «la desobediència civil i institucional han d'anar de la mà: la independència no la faran els partits i les institucions sols, però tampoc la ciutadania mobilitzada sense una acció conjunta».