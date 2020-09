El PP vol que es prohibeixi als ajuntaments empadronar els okupes

El president del PP de la demarcació de Barcelona, Óscar Ramírez, vol que es prohibeixi als ajuntaments empadronar els okupes i que es puguin anul·lar aquells que s'han inscrit il·legalment". Així ho ha anunciat aquest dissabte des del barri de la Clota d'Esplugues de Llobregat, on ha presentat el "pla antiokupa i de seguretat ciutadana" del partit i ha recollit firmes contra aquesta pràctica. Durant l'acte, Ramírez ha acusat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'haver convertit la ciutat en "l'epicentre de les okupacions il·legals d'Espanya" i ha destacat que durant el primer semestre del 2020 el sistema estadístic de criminalitat va registrar més de 2.600 denúncies per aquest "fet delictiu".

"Des del PP defensem el dret a la propietat, a la llibertat i a la seguretat ciutadana enfront d'una esquerra que nega el fenomen de l'okupació il·legal i fins i tot parla de 'fakenews'", ha afirmat Ramírez a través d'un comunicat. "Mentre Colau nega el problema de l'okupació il·legal a Barcelona, el màxim responsable de seguretat de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde Albert Batlle, constata que només durant els mesos de juliol o agost hi ha hagut 6 okupacions diàries, cosa que demostra que no estem parlant de relats inventats per la part de la dreta sinó d'un problema greu que atempta contra el dret constitucional de la propietat", ha denunciat.

Per la seva banda, la diputada del PP per la demarcació de Barcelona María de los Llanos de Luna ha dit que el PP "vol, amb la seva proposició de llei per lluitar contra l'okupació il·legal, que es contempli de forma integral el fenomen delictiu i que es defensi i garanteixi també la seguretat de les comunitats de veïns, a les quals es permet actuar per mantenir la convivència i les condicions de salubritat que es veuen afectades per la presència d'okupes".