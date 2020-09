Protecció Civil rebaixa a fase de prealerta el pla Ventcat un cop passat l'episodi de vent més intens

Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta el pla Ventcat un cop passat l'episodi de vent més intens. L'alerta es va activar el dijous. Encara que han disminuït les afectacions per ratxes de vent, es preveuen encara fortes ventades durant la resta del cap de setmana. Aquest dissabte es preveu que el vent pugui superar els 72 km/h a les comarques de l'interior de Catalunya, mentre que diumenge la previsió afecta les comarques de l'Empordà, Penedès, Priorat i Conca de Barberà. Al llarg del dia es calcula que es puguin superar localment els 90 km/h. Durant tot l'episodi el 112 ha atès 500 trucades per 404 incidències, cap de gravetat, mentre que els Bombers han fet 384 serveis.

Pel que fa a les trucades al 112, el telèfon ha rebut 96 trucades al Baix Llobregat, 85 al Barcelonès -66 de les quals a Barcelona-, 68 al Tarragonès, 43 al Segrià i 41 al Baix Camp. La majoria de les telefonades han estat per risc estructural i per incidències de trànsit i obstacles a la calçada.

D'altra banda, gran part dels serveis dels Bombers han estat per arbres caiguts i altres elements estructurals. Per regons d'emergència, 108 actuacions han estat a la RE de Tarragona, 93 a la RE Metropolitana Sud, 75 a la Metropolitana Nord i 64 a Lleida. 17 més han estat a la RE Centre, 16 a les Terres de l'Ebre i 11 a Girona.

Algunes de les ratxes de vent més destacades registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya són a Portbou (114.1), PN dels Ports (86), Margalef (76.7), el Perelló (75.6), Alguaire (72), Pantà de Siurana (69.8) i Horta de Sant Joan (68.4).



Incidències

Pel que fa a incidències, el SEM va atendre el divendres al matí una dona ferida de poca gravetat a Lleida en caure-li a sobre un arbre, que va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A més d'aquest incident, a Gavà un treballador va patir un cop amb una fusta i va ser traslladat a l'Hospital de Viladecans ferit de poca gravetat; a Vilafranca del Penedès una persona va resultar ferida lleu per una caiguda de branca i a Barcelona hi va haver un altre ferit lleu per un para-sol. També per una caiguda d'un para-sòl una persona va resultar ferida de poca gravetat a Castellar del Vallès, mentre que a Vila-seca hi va haver un altre ferit de poca gravetat per una caiguda d'un ferro.