Torra, a un conseller d'Ayuso: «Ja m'estranyava que no tinguéssim també la culpa de la catastròfica situació de Madrid»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost al conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, que ha assegurat que el govern espanyol fa servir Madrid per "tapar els problemes" que té a Catalunya, i ha replicat irònicament que ja veia "estrany" que no fos "culpa" de Catalunya. "Ja m'estranyava que no tinguéssim també nosaltres la culpa de la catastròfica situació de Madrid. Ahà", ha etzibat a Twitter el president de la Generalitat. Ha estat també a aquesta xarxa social on el conseller Enrique López ha acusat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, de "deslleialtat" perquè, segons creu, prefereix "atacar des dels mitjans" que "dialogar amb els grups de treball".

Les declaracions de López han arribat poques hores després que Illa tornés a emplaçar Madrid a "revisar" les seves decisions per aturar l'expansió del coronavirus i "escoltar la ciència".