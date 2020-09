Artadi pressiona ERC perquè aclareixi si «només contempla un govern independentista» després de les eleccions

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha pressionat ERC perquè deixi clar si, després de les properes eleccions catalanes, pensen només en conformar un govern amb partits independentistes o estan oberts a altres opcions. "Nosaltres només contemplem un govern independentista, però no sabem si ERC també", ha dit en una entrevista a 'El Món'. Segons Artadi, els republicans haurien d'aclarir si quan parlen de "govern fort" es refereixen a l'aliança actual o a un acord amb comuns. "Qualsevol opció és legítima però s'ha d'explicar", ha apuntat. De cara a les eleccions, Artadi no ha volgut descartar que l'expresident Carles Puigdemont pugui ser candidat perquè podria aprofitar la immunitat que té com a europarlamentari.

Encara que la portaveu de JxCat ha remarcat que la situació "és diferent" que el 30 de gener del 2018 quan no es va acabar investint Puigdemont, ha matisat que és un debat que "cal acabar de tancar". Tot i això, sí que ha constatat que la seva condició actual els permet "fer moltes més coses".

Sobre aquesta possibilitat, Artadi ha recordat que si no se'l va investir fa tres anys va ser "perquè així ho va decidir ERC" i ha assegurat que de cara a les properes eleccions explicaran "amb transparència" tot el que tenen previst fer.

De fet, Artadi ha estat dura amb el paper dels republicans al Parlament i ha afirmat que mentre que JxCat "sempre ha volgut anar més enllà" a la cambra, s'han trobat "amb els frens que tothom coneix". La portaveu, que s'ha referit específicament a la investidura fallida i a les polèmiques per l'aprovació de resolucions que no es van acabar publicant al BOPC, ha dit que on hi ha "dificultat" per a l'independentisme és "amb el rol del Parlament".

Artadi ha explicat que les discrepàncies que han anat tenint amb els socis de Govern han estat "una constant" al Parlament i tot i que ha remarcat que això és "legítim" ha admès que ha tingut unes conseqüències "dolentes" per a l'independentisme perquè ha estat "una font de discussió i desconcert" per a la ciutadania.

D'altra banda, la portaveu de JxCat ha insistit que el president de la Generalitat, Quim Torra, no té previst "autoinhabilitar-se" per "resoldre la papereta al Suprem" i ha avisat que si s'acaba confirmant la inhabilitació serà part de la seva estratègia de denúncia a instàncies europees.



PDeCAT



Sobre la proposta que l'expresident de la Generalitat Artur Mas va llançar perquè membres del PDeCAT es poguessin incorporar a la llista de JxCat com a independents, Artadi ha assegurat que no tenen aquesta proposta sobre la taula i ha demanat que aquest tipus d'opcions no es plantegin a través dels mitjans de comunicació. "Li agraïm que vulgui treballar per la unitat, però no podem fer un debat públic de totes les idees i confondre els ciutadans", ha advertit.

Tot i això, sí que ha insistit que el nou partit encapçalat per Puigdemont vol tenir "les portes obertes a tothom", també al PDeCAT. "No vetem ningú", ha resumit, tot i que ha assegurat que no volen tenir "ni quotes ni acords que la gent no entengui, ni moviments estranys", sinó que aposten perquè tothom faci créixer "en igualtat de condicions" la formació.



Indult

En ser preguntada per l'inici del tràmit d'indult als presos per part del govern espanyol, Artadi ha avisat que no es poden generar "unes falses expectatives" per als líders empresonats. "Aquest govern espanyol que ha decidit posar-se l'etiqueta de progressista –quan en realitat no ho és per enlloc- juga amb la promesa d'una reforma de la sedició com si fos el gran gest polític, però només perquè té un problema amb els pressupostos", ha criticat.