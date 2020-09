El debat sobre la regulació de la recollida de bolets pren força en plena pandèmia

La covid-19 ha provocat més massificació dels espais naturals. S'ha notat a l'estiu en moltes poblacions de muntanya i ara preocupa com afectarà la temporada de bolets. Aquest cap de setmana, pont de la Mercè, als boscos de l'alt Berguedà ja s'ha començat a notar molta presència de boletaires. I en aquest context, el debat sobre la regulació de la recollida de bolets pren força. "L'hem de posar sobre la taula, hem de ser valents i no ens ha de fer por discutir-ho. Cal prendre mesures", ha destacat a l'ACN el conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer. Els experts preveuen que aquesta sigui una temporada similar a la mitjana dels darrers 20 anys, però millor que la del 2019.

Aquest diumenge, molts boletaires han aprofitat qualsevol petit espai del voral de la carretera de Gisclareny per aparcar-hi el vehicle i gaudir d'un dels primers dies de la temporada. Enguany, un inici de campanya marcat per la covid-19. Els alcaldes de l'alt Berguedà temen que, com ja ha passat a l'estiu, el coronavirus faci que molta més gent aposti pels espais naturals com a opció de lleure i, com a conseqüència, hi hagi molta més gent als boscos.

Pe això, el debat sobre la regulació de la recollida de bolets pren ara més força que mai, i molts alcaldes són conscients que caldrà prendre mesures per tal d'evitar massificacions. És el cas de l'alcalde de Bagà, Joan Oña, que aquest estiu ja ha vist com el seu municipi, de poc més de 2.000 habitants, s'omplia de turistes i autocaravanes pernoctant "a qualsevol lloc".

Sobre la taula, segons explica Oña, hi ha totes les opcions: des de regular l'accés motoritzat fins a fer pagar per recollir bolets. "Ens hem de reunir tots els alcaldes i decidir quines opcions són les millors", ha assegurat. El conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer, hi està d'acord. Defensa la necessitat de regular l'accés als boscos i tampoc descarta cap opció. "Hem de ser valents i no ens ha de fer por discutir res", ha apuntat.

El que té clar és que cal una posició conjunta de tots els alcaldes. "Ens hem de seure tots els municipis que tenim aquesta problemàtica i treballar de cara a l'any que ve", ha afegit. En aquest sentit, apel—la a l'experiència de la riera de Merlès, on aquest any s'ha prohibit el bany, i seguir l'exemple d'una acció conjunta entre els agents del territori.

Una temporada millor que la de l'any passat

Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) calculen que aquesta temporada la producció de bolets serà similar a la mitjana dels darrers 20 anys, estimada en 60 kg/ha de bolets l'any. Tot i això, des del CTFC alerten que enguany està sent complicat fer una estimació de la producció, ja que els models meteorològics amb què es basen varien molt i no hi ha una predicció estable.

L'investigador del CTFC Juan Martínez ha avançat a l'ACN que "sembla que es preveu que tinguem una temporada una mica més seca del normal i amb temperatures més elevades, i això podria significar que hi hagi menys quantitat de bolets al bosc". Martínez, però, ha avançat que segurament la temporada d'enguany serà millor que la de l'any passat, quan es va quantificar una producció mitjana de tan sols 30 quilograms per hectàrea.

L'expert ha explicat que aquest estiu hi ha hagut una pluviometria molt desigual arreu del país, amb comarques on des de finals d'agost hi ha hagut pluges bastant constants, però en d'altres llocs on ha plogut molt poc. Per això, ha dit que a dia d'avui ja es poden trobar "quantitats interessants de bolets" a zones del Ripollès, el Berguedà, els Pallars o la Vall d'Aran, però en d'altres zones com el Solsonès "just comencen a sortir tímidament".