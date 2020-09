La Generalitat està «preocupada» perquè la situació de Madrid afecti Barcelona

El govern de la Generalitat està "preocupat" perquè la situació de la Covid-19 a Madrid arribi a afectar Barcelona, donada la connexió entre les dues ciutats, especialment amb l'AVE, que cada dia transporta unes 6.000 persones, per la qual cosa ha demanat que només es facin els desplaçaments que siguin absolutament necessaris.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit aquest diumenge en una entrevista a l'emissora RAC1 que l'evolució de l'epidèmia a la Comunitat de Madrid fa una mica de "por" a Catalunya, donat l'alt índex de connexió entre totes dues. "La mobilitat ens pot afectar aquí", ha incidit.

Vergés ha explicat que parla sovint amb el seu homòleg de la Comunitat de Madrid i amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per tenir "informació de primera mà" del que està passant, i ha descartat dir el que cada un d'ells ha de fer.

No obstant, ha destacat que el Govern espanyol "sí que té responsabilitat" sobre el transport que connecta cada dia Barcelona amb Madrid.

"No vull dir tallar els trens. Vull dir que no hauríem de moure'ns quan la situació és tan complexa", ha argumentat Vergés, que ha apostat per "reduir interaccions personals, reduir la sortida de la teva zona" atès que, en aquesta pandèmia, "el vector de contagi "som les persones, i evitar, amb això, que la situació de Madrid es doni a Barcelona en quinze dies.

La consellera ha recordat el repunt que es va registrar al juliol a la conurbació de Barcelona, que es va aconseguir doblegar, per la qual cosa ha aconsellat actuar "amb la màxima anticipació" perquè és "la manera de frenar-lo". "Si al virus el deixes fer, després és molt difícil", ha destacat.

Ha reiterat la importància de fer cribratges massius entre la població per tallar la cadena de contagi, i ha recordat que la Generalitat ha pres mesures que afecten més de quatre milions de persones, "sostingudes des de fa setmanes".

Vergés ha indicat, en aquest sentit, que d'entre les ciutats que presenten un nivell de contagi per sobre de 600 casos per cada 100.000 persones, la situació que més preocupa és la de Malleu (Osona), tot i que ha destacat que s'estan prenent les mesures adequades per controlar la propagació de virus, i ha avançat que l'índex d'infecció està baixant a la comarca de la Cerdanya.

La velocitat de transmissió de virus (Rt) se situa aquest diumenge a 1,15 (cada infectat contagia de mitjana 1,15 persones), una taxa que la consellera ha dit que cal baixar a l'1.

"No estem especialment bé a Catalunya. No faré mai un missatge d'optimisme. No ho faré perquè la situació pot canviar ràpidament i aquesta situació durarà mesos", ha afegit la consellera, tot i que ha puntualitzat que el ingressos "no estan generant ara problemes a les UCI".

Vergés ha precisat, tot i això, "que ve l'hivern", "uns mesos complicats", en els quals aquest virus s'ajuntarà amb altres malalties habituals, i ha avançat que la campanya de vacunació de la grip començarà al voltant del 15 d'octubre.

Sí que ha expressat la seva satisfacció per l'evolució de la pandèmia després de quinze dies de col·legis oberts, perquè l'impacte "ha estat el previst".

La consellera ha indicat que la previsió és que el nombre de casos augmenti la setmana que ve i que, en breu, cada setmana es donin mil casos nous en l'àmbit escolar.

"Uns s'aniran confinant i altres desconfinant" i "tothom té, més o menys, assumit que serà així", ha continuat Vergés, que ha assegurat que, en aquest escenari, s'haurà de fer cada setmana unes 30.000 proves de detecció, demanda que la seva conselleria està en disposició de satisfer. "Si fos el doble, se'ns complicaria", ha reconegut.

Mil casos cada setmana implica que unes 20.000 persones s'hauran confinar cada setmana a casa. "Em preocupa molt si socialment es pot aguantar aquesta situació", ha dit la consellera, que ha recordat que la Generalitat ha demanat mesures davant aquests eventuals confinaments però que en aquest tema, "el Govern central no està a hores d'ara, ni se l'espera".

Ha informat, a més, que la Generalitat disposa d'un pla per als repunts de l'epidèmia i que intentarà "donar-li una fórmula jurídica molt més robusta", tot i que no ha dit quin.