Puigdemont demana explorar un pacte entre JxCat i el PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va instar a explorar un pacte electoral entre JxCat i PDeCAT perquè considera que les bases de tots dos partits no volen que concorrin per separat a les properes eleccions catalanes, tot i que va rebutjar la coalició com a possible solució. Puigdemont va manifestar així la seva voluntat d'explorar acords tot i la ruptura entre la seva anterior formació, el PDeCAT, i la nova JxCat que ell lidera, una crisi que ha arribat als tribunals per l'ús de la marca «Junts per Catalunya».

Malgrat aquesta situació, l'expresident català va destacar que entre els càrrecs d'un i altre partit hi ha «una bona relació personal i algunes sintonies», quelcom que creu que han d'«aprofitar» per intentar buscar punts de consens.

A més, «el desig majoritari de les bases de JxCat i diria que també del PDeCAT és que no hi hagi llistes diferents» en les pròximes eleccions catalanes, va afirmar, tot afegint que «si preguntem a la gent de JxCat i PDeCAT si els agrada que hi hagi diverses llistes o una sola llista, crec que la resposta és molt clara: volen que hi hagi una alternativa sòlida que pugui garantir un govern netament independentista», va destacar l'expresident català. En aquest sentit, va destacar que, si aquest és el «desig» de les bases, seria pertinent «trobar la millor manera de satisfer-lo».

Si bé va manifestar la seva disposició a explorar fórmules de col·laboració -que va destacar que caldria discutir «fratenalment i lleial»-, va deixar clar que «la solució no passa per una coalició» entre els dos partits. Preguntat per si, com a alternativa, seria possible integrar persones del PDeCAT dins de la llista de JxCat sense que sigui una coalició, Puigdemont va evitar concretar si seria una de les fórmules per les quals apostaria.

En tot cas, va puntualitzar que Junts per Catalunya, des del seu naixement com a candidatura electoral el 2017, «mai ha deixat de ser un espai on hi ha hagut gent del PDeCAT, gent que no era del PDeCAT i gent que no militava a cap partit».

Per part seva, el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va defensar que de cara a unes eleccions autonòmiques el partit «no necessita ningú més per presentar-se en cas que no hi hagi acord amb JxCat». «Tenim candidats i actius suficients per poder demostrar que el projecte del PDeCAT és sòlid», ha assegurar.

La «veu pròpia» del PDeCAT

En ser preguntat per si el PDeCAT buscaria un acord amb altres grups de l'espai postconvergent en cas d'eleccions, Solsona va defensar que el PDeCAT «és fort, és un subjecte propi». «Després de molt temps el PDeCAT va recuperant la identitat i està en condicions de reivindicar la presència i veu pròpia a tots els nivells i que se'l reconegui com a actor polític», va assenyalar, després de posar en valor que el partit té afiliats i fortalesa per encarar el futur.

En un altre ordre de coses, Puigdemont va acusar el Govern de Pedro Sánchez d'aixecar excessives «expectatives» amb la tramitació dels indults als líders independentistes presos i es va mostrar «escèptic» amb la possibilitat que aquesta via acabi cristal·litzant.

Puigdemont demana cautela

Segons l'expresident de la Generalitat, «el ministre de Justícia ha aixecat expectatives per sobre de les seves possibilitats» i ha «convertit el que és un simple tràmit, el que és una obligació», com és tramitar una petició d'indult, en un anunci que genera «moltes incerteses». «Ja veurem, l'experiència ens fa ser molt prudents i escèptics davant els compromisos del Govern central», va afirmar Puigdemont, que va recomanar ser «molt cauts i previnguts davant d'aquest anunci».

Puigdemont no dona encara per fet que aquest anunci del ministre de Justícia es traduirà en una «materialització ràpida i positiva» dels indults i va avisar el Govern central sobre les expectatives aixecades: «Amb la gent que és a la presó no s'hi juga, cal ser seriosos».