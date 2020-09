Vergés preveu un Nadal amb menjars de màxim 6 persones i sense cavalcades de reis als carrers

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès aquest diumenge que és "molt probable" que la limitació de reunions socials a un màxim de sis persones que van entrar en vigor a Catalunya dissabte segueixi vigent per Nadal. "Haurem de fer un exercici per veure què fem per nadal com ens separem i com espaiem dinars i sopars", ha dit en una entrevista a RAC1, "cadascú haurà de fer un exercici de prioritzar". Vergés ha remarcat que els àpats en les cases són "situacions de risc" i que caldrà "intentar espaiar i no barrejar les famílies". Vergés també s'ha mostrat satisfeta de l'impacte que ha tingut l'inici de curs en l'evolució de la pandèmia, ja que ha estat "el previst".

Per les festes de Nadal, Vergés creu que els comerços han d'estar oberts perquè els ciutadans puguin fer les compres de la manera "més segura possible".

I respecte a les cavalcades de reis, la consellera ha avançat que "no podran ser com sempre", però que ja s'està treballant en com celebrar-les. "Trobarem la manera de no quedar-nos en res", ha afegit, per intentar "no trencar les il·lusions" dels nens.

Vergés no ha volgut donar un missatge optimista sobre la situació de la pandèmia a Catalunya, tot i afegit que no s'està en la situació del febrer o el març. Ara, ha remarcat, s'estan detectant "bé" els casos i Catalunya té "un bon percentatge d'asimptomàtics".

A més, s'ha mostrat satisfeta de l'impacte que ha tingut l'inici de curs: "Aquestes dues setmanes l'impacte que hem tingut és el previst, no hem tingut una sorpresa negativa".

Salut preveu fer la setmana que ve cribratges massius a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i també iniciar la campanya de vacunació de la grip el 15 d'octubre.