BALANÇ Torra: «L'autonomia és un obstacle per la independència»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer balanç del seu mandat en una entrevista a Vilaweb i va opinar sobre les «dificultats» de Catalunya per arribar a la independència. «He arribat a la conclusió que un dels obstacles per assolir la independència és l'autonomia», va assegurar Torra. «Tot això que ha passat aquests mesos i anys mostra els límits d'aquesta autonomia. Tenim un Parlament que no pot aprovar les resolucions que pren, tenim 2.850 represaliats i és possible que ens trobem amb un president inhabilitat per haver defensat la llibertat d'expressió», va enumerar el president català, que també ha carregat contra els indults als presos.