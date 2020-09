La campanya forestal a Catalunya acaba amb 149 incendis i menys de 100 hectàrees cremades

La campanya forestal del 2020 a Catalunya ha finalitzat amb un balanç de 149 incendis forestals, les millors dades de l'última dècada. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons les dades provisionals elaborades pels Agents Rurals, han cremat a Catalunya un total de 90,11 hectàrees en aquest tipus d'incendis, de les quals 49,24 corresponen a terreny forestal i 40,86 hectàrees a zones no forestals. L'incendi amb més magnitud es va produir el 19 d'agost al paratge del Bosc d'en Perpinyà, a Caldes de Malavella (La Selva), on van cremar un total d'11,77 hectàrees. Aquest és l'únic foc que ha superat les 10 hectàrees. Dels 149 incendis, 126 (un 84,6% del total) han cremat menys d'una hectàrea abans de ser extingits.

Després de Caldes de Malavella, els incendis que més terreny han afectat van ser el de Belianes (Urgell) del 25 d'agost i el de Gavet de la Conca (Pallars Jussà) del 24 de juny, que van cremar 7,53 hectàrees i 7 hectàrees respectivament, majoritàriament de territori agrícola.

El risc d'incendi forestal durant aquest estiu ha sigut un dels més baixos dels últims anys, sobretot a causa de les bones condicions climàtiques. A l'inici de la campanya, la pluviometria mitjana acumulada durant els darrers sis mesos era superior a la mitjana, amb precipitacions molt ben distribuïdes arreu del país. Aquesta abundància pluviomètrica ha sigut un dels factors principals que ha rebaixat el risc d'incendi, fent que la humitat de la vegetació s'hagi mantingut alta i el nivell de sequera de les zones forestals fos força baix.

A més, durant els mesos de juny i juliol, el registre de precipitacions també va ser superior a la mitjana, i no va ser fins a mitjans de juliol que les temperatures altes pròpies de l'època i les precipitacions de caràcter més irregular van fer augmentar el risc d'incendi, sobretot al terç sud del país i a la zona de ponent.

D'altra banda, aquesta campanya ha sigut inusual per totes les mesures derivades a causa de la pandèmia. Les diferents restriccions de mobilitat establertes han afavorit el turisme interior i han provocat que el medi natural hagi patit una pressió encara més forta, donant-se diferents episodis de massificació.

L'activitat humana, conjuntament amb els episodis de vent (mestral a les Terres de l'Ebre; ponent a la Noguera, Anoia i Bages; tramuntana a l'Alt Empordà) i els episodis de calor amb humitats relatives baixes han protagonitzat els principals episodis de risc d'incendi, compresos entre el 27 de juliol i el 2 d'agost; del 7 al 10 d'agost, i del 20 al 23 d'agost.

Tot i així, durant la campanya d'enguany, no ha sigut necessària l'activació del Pla Alfa 3 en cap moment, fet que no ha comportat el tancament de massissos ni d'espais naturals. El Pla Alfa 2 s'ha activat un total de 33 dies (un 35% dels dies de la campanya), sent les zones de ponent, del terç sud del país i la comarca de l'Alt Empordà les més afectades.

El 59% dels incendis forestals durant la campanya 2020 han estat provocats per causes antròpiques. En concret, un 23% els han causat accidents, un 21% negligències i un 15% han sigut intencionats. Un 11% dels incendis han sigut per causes naturals causades per llamps, sobretot a causa de tempestes seques que han predominat a la zona de les Terres de l'Ebre. 45 incendis forestals segueixen encara en investigació i la causa és desconeguda.

Per àrees regionals, Lleida és on més hectàrees afectades hi ha (35,56 hectàrees). En canvi, Barcelona és on es concentren una major part dels incendis, tot i que de petites dimensions. De fet, els 46 incendis declarats a la regió de Barcelona només van afectar 5,06 hectàrees en total.