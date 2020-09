L'ANC, Òmnium i els CDR convoquen protestes per aquesta tarda contra la inhabilitació de Torra

Òmnium Cultural i l'ANC han convocat concentracions aquest dilluns a la tarda davant dels ajuntaments catalans per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem, que confirma un any i mig d'inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim Torra.





???? Injustícia, vulneració de drets fonamentals i utilització antidemocràtica dels tribunals!



Defensem el President, lluitem la independència! Avui a les 19 h ens concentrarem davant els ajuntaments del país per exigir una resposta contundent del @govern.#XarxaIndependència pic.twitter.com/wgrkwcZ66b — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 28, 2020

Mai no podran inhabilitar el poble! Donem suport al president @QuimTorraiPla!



??Concentració a totes les places del país. Consulta la teva seu territorial

? 19 h

???? A Barcelona, a la Plaça Sant Jaume#LlibertatExpressió pic.twitter.com/gUXzUrZ8CL — Òmnium Cultural (@omnium) September 28, 2020

Convocatòria dels CDR a Girona

?? CONVOCATÒRIA ??



L'Estat repressor ens torna a tractar com ciutadanes de segona i pretén inhabilitar al President electe per haver defensat la llibertat d'expressió. Defensem la nostra sobirania als carrers!



?? Avui.

? 19:30h.

?? Plaça Primer d'Octubre.

?? Porteu la brossa?? pic.twitter.com/nTsUdaB8UA — CDR Girona #21raons (@CDRGironaSalt) September 28, 2020

El CDR Girona Salt ha convocat una concentració a la plaça 1 d'octubre de Girona en protesta contra la inhabilitació de Torra. En un tuit, s'anima als convocats a portar brossa de casa.