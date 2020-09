Protestes a diversos municipis per la inhabilitació de Torra

Places de municipis d'arreu de Catalunya s'han omplert aquest dilluns a les set de la tarda de persones que rebutgen la sentència que ha inhabilitat el fins ara president de la Generalitat Quim Torra per un delicte de desobediència. Torra no va fer cas al mandat de la Junta Electoral Central que en en període electoral li va ordenar despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat que reclamava "llibertat per als presos polítics i exiliats", missatge que l'àrbitre electoral va considerar partidista. L'enfrontament va arribar a la justícia ordinària que, en mans del Tribunal Superiors de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar Torra culpable. Ara, el Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la decisió.

El TS va celebrar el 17 de setembre la vista per revisar la sentència del TSJC a petició de Torra. El president inhabilitat es va desplaçar fins a Madrid per assistir-hi tot i que no va poder prendre la paraula. La setmana passada, una setmana després de la vista, començava a circular la hipòtesi que el TS podia resoldre en pocs dies, tal com finalment ha estat.

Òmnium Cultural ja havia anunciat mobilitzacions si el confirmava la inhabilitació, però l'ANC va anunciar que havia de consultar amb les bases quina havia de ser la resposta, atès que, al seu parer, la que havien pactat Junts per Catalunya (JxC) i Esquerra Republicana (ERC) no era en clau de desobediència, sinó d'acatament de la sentència i d'aplicació de l'Estatut.

A la consulta els associats de l'ANC es van mostrar "en total desacord" amb el fet que el Govern acati la inhabilitació de Torra i van expressar la voluntat de mobilitzar-se per exigir una resposta política "contundent" de les institucions sota el lema 'Defensem el president, lluitem la independència'.

De la seva banda, Òmnium Cultural ha afirmat aquesta tarda, poc després de fer-se pública la inhabilitació de Torra, que la pancarta que presidia el balcó del Palau de la Generalitat era "un acte de llibertat d'expressió i no un delicte". Per això n'ha desplegat una amb el mateix lema que ha dut a la inhabilitació del fins ara president per exigir la seva amnistia i la de "totes les persones represaliades per l'Estat espanyol".