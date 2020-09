Oriol Junqueras assegura que l'adversari d'ERC «és el PSC i no JxCat»

Oriol Junqueras, president d'ERC, va assegurar ahir en una entrevista escrita a Catalunya Ràdio que, de cara a les properes eleccions, l'adversari «és el PSC i no JxCat» i va assegurar que els acords que hi pugui haver amb el PSOE són «estratègics per al país i per a l'independentisme». En aquest sentit, el republicà va instar l'Estat a fer una proposta perquè fins ara «nomes ha parlat a través de la repressió, la prohibició i l'empresonament». «La proposta catalana és molt clara: amnistia i autodeterminació, la de l'Estat avui és inexistent», va insistir.

Sobre la taula de diàleg, va manifestar que és el «reconeixement explícit» per part de l'Estat que existeix un conflicte polític. El president d'ERC va apuntar que cal intentar el diàleg perquè si dona fruit serà un èxit però també perquè si fracassa, l'independentisme «s'haurà tornat a carregar de raons i legitimitat per tornar-ho a fer».

D'altra banda, Junqueras va afirmar també que «no es pot descartar mai la via unilateral» i que ERC no ho ha fet. El republicà va apuntar que hi ha «molt d'interès» en fer creure que ERC la descarta. Per contra, va dir que el que defensa ERC és la necessitat d'enfortir el moviment independentista i preparar-se millor «abans de tornar-ho a intentar». Tot i això, va assegurar que la desobediència civil i les accions unilaterals «sempre» han estat en els seus plans «com a opcions factibles».

Mas vol que Junts guanyi

L'expresident de la Generalitat Artur Mas vol que Junts guanyi les eleccions i que el PDeCAT tingui «representació significativa» al Parlament si van per separat. Va insistir però que la seva aposta és l'acord, però que, si no és possible, trobar «una fórmula que serveixi per presentar-se junts» i demanar el vot per a un projecte conjunt. En una entrevista a El Nacional, va reconèixer que la sensació sobre si el PDeCAT i Junts se'n sortiran és que no però espera que sigui una d'aquelles vegades en què passen coses «que acaben posant solucions a situacions que sembla que no en tinguin». Mas va explicar que s'estan estudiant «altres fórmules que permeten presentar-se junts a les eleccions», com integrar candidats del PDeCAT a la llista de Junts.

L'expresident va afirmar que desitja que hi hagi acord i es recomposi aquest espai polític perquè la separació «no és bona per a ningú», tot i que va reconèixer que «el risc hi és». Mas va afirmar que cal gestionar les «desavinences» i va demanar «cintura, generositat i altura de mires».

Iceta reclama «noves majories»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, aposta per «mobilitzar totes les forces del canvi» per obrir una etapa d'«àmplies majories» a Catalunya. Ho va dir ahir durant la celebració de la Festa de la Rosa del PSC, enguany telemàtica per la covid-19. El socialista va insistir en la necessitat de convocar eleccions el més aviat possible perquè «no convé tenir massa temps un president i un Govern en funcions». Iceta va afegir que l'objectiu és «obrir una nova etapa» que recuperi el millor del catalanisme, segons ell «unitat, excel·lència i progrés» i que va contraposar a la «divisió, incompetència i retrocés» de l'independentisme. Iceta va dir que cal un govern «diferent amb prioritats diferents i que no divideixi els catalans».

Iceta va reivindicar que el PSC vol obrir una nova etapa d'àmplies majories i amplis acords «que deixin enrere els problemes que l'independentisme no ha pogut resoldre sinó que ha agreujat». «Volem mobilitzar totes les forces del canvi per fer una Catalunya millor», va declarar. El socialista va lamentat els «10 anys perduts amb la deriva independentista».

El PNC anirà en solitari

Per altra banda, la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, va afirmar que la formació anirà en solitari a les eleccions i que té la intenció de ser la candidata. En una entrevista a La Vanguardia, va valorar que la Generalitat està «debilitada» per la «disputa entre ERC i JxCat» i dins de Junts i creu que encara hi ha temps perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, convoqui ell les eleccions. Pascal va afirmar que la tramitació dels indults i la modificació del tipus penal de la sedició «van en la bona direcció» i va expressar que aposten per l'amnistia, tot i que ha apuntat que no estan «en condicions de rebutjar res».

Pascal també va anunciar que ha comunicat a l'executiva del PNC la seva intenció de presentar-se al procés per escollir el candidat electoral. Sobre les línies programàtiques, va explicar que el seu horitzó és un referèndum acordat però va afegir que mentre no sigui possible hi ha «l'obligació d'atendre els problemes de la ciutadania». Per aconseguir-ho, va afirmar que cal «refer» la confiança per a una relació bilateral amb l'Estat i «ser exigents». Pascal va apuntar que la línia política de Carles Puigdemont es la «confrontació», mentre que ERC «no renuncia a cap instrument per aconseguir la independència». Sobre el PDeCAT va assegurar que és «una etapa passada i tancada».