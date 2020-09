El Parlament convoca el ple sobre la inhabilitació de Torra per demà

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple sobre la inhabilitació del president, Quim Torra. El debat específic, sol·licitat per JxCat i ERC, es farà dimecres a partir de les tres de la tarda. El cap de l'executiu inhabilitat obrirà la sessió amb la seva compareixença. El PSC-Units ha manifestat que no assistirà al ple perquè és "un pas més en la degradació institucional". En canvi, Cs i PPC sí que hi aniran. Els populars hi participaran perquè se senti "la veu dels catalans que defensen la llei i la democràcia", però no votaran les propostes de resolució. La formació taronja valora si votar en les PR.

La Junta de Portaveus ha acordat aquest dimarts al matí celebrar un ple específic dimecres a la tarda amb la presència del president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra. La iniciativa, proposada per JxCat i ERC, ja havia estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament. El ple s'ha acabat convocant tot i que inicialment estaven pendents que es publiqués al BOE el cessament de Torra per a celebrar-lo. Així, segons fonts parlamentàries, si els grups volguessin postposar finalment la sessió, ho haurien de sol·licitar.

La previsió indica que el ple comenci a les tres de la tarda amb la intervenció de Torra. El president inhabilitat podrà assistir al ple com a convidat, acollint-se a l'article 201.2 del Reglament del Parlament, que explicita que es pot convidar a comparèixer i intervenir al ple "personalitats rellevants per llur significació institucional, política, social, científica o cultural".

Poden fer-ho en plens monogràfics o extraordinaris que tinguin relació amb la temàtica en qüestió, sempre que ho demanin dos grups parlamentaris i ho accepti la Junta de Portaveus o bé ho proposi el president del Parlament.

Després de Torra, els grups proposants disposaran de mitja hora més per intervenir. Tot seguit intervindrà el Govern. Finalment, els grups parlamentaris disposaran de 30 minuts per a intervenir, mentre que els subgrups en tindran 15.

Les propostes de resolució es podran presentar fins a mitja hora després de suspendre el ple. Es preveu que les votacions es produeixin al voltant de les 22 hores.