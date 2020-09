Tensió entre els CDRs i els Mossos a les portes del Parlament

La sentència que va suposar la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, va derivar en diverses protestes a ciutats catalanes. Alguns dels manifestants convocats pels CDRs a Barcelona van trencar el cadenat del parc de la Ciutadella i van entrar al recinte per la porta del passeig Companys, on no hi havia custòdia policial. Després es van dirigir a la seu del Parlament, situada en aquest emblemàtic espai barceloní. Prèviament, un miler de persones havien intentat arribar a la delegació del Govern central, però els agents ho van impedir.

A la cruïlla dels carrers Mallorca amb Bruc, tancada per un desplegament policial nombrós, els manifestants van llançar caps de porc autèntics a la línia policial. Posteriorment van seguir caminant pel carrer Bruc, arribant fins a la Gran Via, des d'on van seguir caminant cap al Parlament. Un cop davant del parc de la Ciutadella, algunes desenes de manifestants van accedir al recinte pel passeig Companys, on no hi havia presència policial. Després es van dirigir al Parlament, estona durant la qual els Mossos van blindar l'edifici amb un cordó de seguretat de furgonetes i agents. Alguns dels manifestants van llançar objectes contundents contra la policia. Els Mossos d'Esquadra van alertar els manifestants que carregarien si no abandonaven l'actitud de llançar objectes, quelcom que no es va acabar produint.

A més, centenars de manifestants van omplir la plaça Sant Jaume entre crits de «Quim Torra, el nostre president» i «Contra la sentència, desobediència». Torra va baixar a la plaça acompanyat de tots els membres de l'executiu, on van aguantar una pancarta demanant la llibertat dels presos.