El risc de rebrot baixa 22 punts a Catalunya però suma catorze morts

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts. Entre el 4 i el 10 de setembre aquest indicador estava en 186,47 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt. Durant la setmana de l'11 al 17 de setembre va baixar a 182,03, i ara –setmana del 18 al 24 de setembre– se situa en 172,35, uns 22 punts menys que diumenge.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es redueix vuit centèsimes, d'1,15 a 1,07. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona –dada clau per frenar la propagació de la COVID-19. Entre el 4 i el 10 de setembre, l'Rt a Catalunya era d'1,02, i durant la setmana de l'11 al 17 de setembre va ser d'1,04.

Es detecten 679 positius en total

Quant a casos, ahir se'n van notificar 630 de confirmats per PCR –diumenge van ser 232–, i la xifra total s'eleva a 136.920. La xifra de casos amb totes les proves és de 161.684 –679 més en les últimes hores. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.319 persones per coronavirus a Catalunya, catorze més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en catorze persones i ara són 791, dels quals 134 estan a l'UCI, tres menys que diumenge.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.098 positius, una xifra inferior als 6.725 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 79,49 per cada 100.000 habitants. La setmana del 4 de setembre, la taxa marcava 93,08 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la de l'11 de setembre se situava en 87,66. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 109.560 proves PCR a tot el territori, de les quals un 5,92% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,63 anys.

Finalment, des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.650 casos confirmats per PCR a les residències, set més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 18.355, nou més. S'han reportat cinc noves víctimes des de diumenge.