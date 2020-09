Torra presentarà recurs d'empara al TC demanant la suspensió de la inhabilitació

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, presentarà aquest dimarts un recurs d'empara al Tribunal Constitucional demanant la suspensió de la inhabilitació com a mesura cautelaríssima, ha explicat a Rac 1 l'advocat Gonzalo Boye, que ha subratllat que el TC sempre ha acceptat suspendre la inhabilitació en tots els precedents de polítics en actiu. Al seu parer només hi ha dues opcions: que admeti el recurs i accepti les cautelars, o que no accepti el recurs, el que portaria la defensa de Torra a recórrer als tribunals europeus. Boye ha criticat la forma "precipitada" del TSJC d'executar la sentència, i tot i que diu que sempre té esperança, no s'ha mostrat gaire optimista respecte a la interpretació del dret que farà el TC.

Boye ha indicat que l'experiència li diu que "la interpretació jurídica sobre la minoria nacional catalana no és sempre la que es fa a la resta de l'Estat". "Hi ha dues formes d'interpretar el dret: la que es fa a la metròpolis o la que es fa de la metròpolis cap a les colònies", ha afegit.

En aquest sentit, ha assegurat que ja tenen pràcticament preparat el recurs que presentarien al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Pel que fa al paper del TSJC, ha subratllat que s'ha donat pressa per executar la sentència per "privar de funcions el TC" o bé perquè "Barrientos té pressa perquè es deu saber el candidat preferit del caducat senyor Lesmes per als nomenaments del CGPJ". "No sé quina és pitjor", ha assenyalat.