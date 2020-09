Quant cobrarà Torra com a expresident de la Generalitat?

Una vegada inhabilitat pel Tribunal Suprem per desobediència, Quim Torra ha passat a ser expresident de la Generalitat. No podrà ocupar ni presentar-se a cap càrrec públic durant els pròxims 18 mesos, però sí que pot sol·licitar les prerrogatives que contempla la llei per als excaps de l'Executiu català.

En concret, la llei del 2003 que regula l'estatut dels expresidents de la Generalitat estableix que tindran de dret a percebre un sou del 80% del que cobraven quan estaven al capdavant del Govern durant un període equivalent a la meitat del temps que van exercir el càrrec. En el cas de Torra, això significa que percebrà uns 122.400 euros a l'any durant els pròxims 14 mesos, és a dir, fins a finals del 2021.

Com els seus antecessors

La retribució de Torra com a president era de 153.235,50 euros i ha dirigit la màxima institució de Catalunya durant 28 mesos. Una vegada passats els primers 14 mesos com a expresident, deixarà de rebre l'emolument. Un dels predecessors de Torra, Artur Mas, va cobrar 111.000 euros anuals fins a principis d'aquest any, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

En paral·lel, la mateixa norma dota els excaps de l'Executiu català d'una pensió vitalícia equivalent al 60% del salari de president, cosa que en el cas de Torra suposarà uns 92.000 euros anuals. Ara bé, aquest complement només el començarà a cobrar quan compleixi 65 anys, i ara en té 57. Mas començarà a rebre aquesta pensió de jubilat a partir del pròxim 31 de gener, quan complirà 65 anys, la mateixa edat que ha complert aquest any el seu antecessor, José Montilla.

Oficina i incompatibilitats

A més, per «garantir que pugui atendre les seves necessitats personals i institucionals amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les funcions exercides», segons la llei, Torra podrà disposar d'una oficina pròpia amb tres persones al seu servei «amb dedicació especial i mitjançant el sistema de lliure nomenament»; una dotació pressupostària per a «despeses d'oficina, atencions de caràcter social i, si procedeix, despeses per al lloguer d'immobles», un cotxe oficial amb xòfer, i servei d'escorta dels Mossos d'Esquadra.

Aquestes assignacions són incompatibles amb «l'acompliment d'un càrrec públic, amb un treball o activitat en l'àmbit públic o privat i amb la participació en consells d'administració d'empreses públiques o privades» i els expresidents estan obligats a elaborar una memòria anual descrivint les activitats realitzades, la informació de despeses i funcionament de l'oficina i les despeses derivades d'exercir els seus drets i prerrogatives.