Daniel Osàcar: «Considerava que la lleialtat a CDC estava per sobre de la llei»

L'extresorer de Convergència Democràtica Daniel Osàcar es mostra «penedit i avergonyit» per haver participat en el cobrament de comissions per a CDC a través del Palau de la Música, ja que creia que «la dignitat» i la «lleialtat» al partit «estaven per sobre de les lleis», segons fonts judicials. Aquest penediment, expressat per la junta de tractament de la presó de Brians, on va ingressar per complir la pena de presó imposada pel «cas Palau», la seva edat avançada, el seu estat de salut i que la comissió de delicte es remunta a fa 12 anys, són el que ha motivat que la Fiscalia de Barcelona no recorri el tercer grau restringit o de semillibertat que li va atorgar la Generalitat.

Segons fonts consultades, en els dictàmens de la junta de tractament s'indica que Osàcar, condemnat a tres anys i sis mesos de presó, ha assumit els fets, tot i que detallen que, segons el tresorer de CDC, la mecànica del cobrament de comissions és el que es venia fent en el partit i que ell «no havia inventat res». Fins i tot arriba a lamentar-se que no el deixaven actuar d'una altra manera.

El 7 de setembre, i després de la proposta de la junta de tractament del Centre Penitenciari Brians II, la secretaria de Mesures Penals de la Generalitat va traslladar Osàcar al mòdul de la secció oberta de la presó de Dones de Barcelona, que compta amb una àrea per a la pernocta de presos i preses que estiguin complint condemna en tercer grau. Però Osàcar no va arribar a pernoctar-hi. El seu pas per aquesta presó oberta només va durar una hora. Allà, el mateix dia 7 li van ser realitzats els tràmits per destinar-lo a una Unitat Dependent.

El Tribunal Suprem va confirmar el passat mes d'abril el comís de 6,6 milions d'euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per tràfic d'influències i les penes imposades als màxims responsables de la institució Fèlix Millet i Jordi Montull a nou anys i vuit mesos de presó i multa de 4,1 milions i a set anys i mig de presó i una multa de 2,9 milions, respectivament. A més tots dos han de tornar a les estructures del Palau (Consorci, Fundació i Associació) els 23 milions que li van saquejar. Millet i Montull són a la presó.

L'Audiència de Barcelona va declarar provat en la seva primera sentència, ratificada en gran part pel Suprem, que els responsables del Palau es van aprofitar de l'entitat per a fer viatges privats, despeses de casament, reformes d'habitatges o el desviament directe de fons al patrimoni particular de Millet i Montull. Per si això no era suficient, es van encarregar d'establir i canalitzar un sistema pel qual Ferrovial pagués comissions del 4% del pressupost de l'obra adjudicada per la Generalitat o pels ajuntaments governats per CDC.

Aquests «abonaments de Ferrovial per obra adjudicada es feien sota la simulació de patrocini de les activitats de Palau» i «Millet i Montull percebien per la seva intervenció generalment l'1,5%», mentre que «el 2,5% restant ho feien arribar directament a Convergència, bé a través de lliuraments en efectiu als tresorers d'aquest partit, bé a través de convenis simulats amb la Fundació Trias Fargas, o bé abonant factures de serveis i obres prestats» al partit com si corresponguessin al Palau, diu la sentència.