JxCat i ERC pacten funcions «limitades» per a Pere Aragonès

El document de dues pàgines amb el qual JxCat i ERC pacten la gestió de la Generalitat en funcions durant almenys quatre mesos després de la inhabilitació de Quim Torra deixa molt clar, tot i utilitzar un llenguatge tècnic, que la voluntat és evitar que el vicepresident, el dirigent republicà Pere Aragonès, pugui exercir de president. D'Aragonès s'afirma textualment que assumirà «interinament funcions limitades de Presidència». Una manera d'explicar el que la llei de la Presidència de la Generalitat ja preveu en casos d'inhabilitació del cap de Govern: que el seu substitut, fins que no hi hagi eleccions després de les consultes al Parlament, no pot convocar uns nous comicis, ni tampoc cessar o nomenar consellers.

Però el text, avançat ahir per Catalunya Ràdio i RAC-1, ha volgut precisar qüestions simbòliques respecte a Aragonès perquè no tingui més protagonisme del que ostenta fins ara. Fa uns dies, en plenes negociacions, Sergi Sabrià, d'ERC, va assenyalar als seus socis de JxCat que no havien de témer ni tenir « fred de peus» pel rol que ocuparà Aragonès. A aquest efecte, el text acordat entre els socis de Govern crea un grup de coordinació paritari en què tots dos partits es comprometen a consensuar «qualsevol decisió extraordinària».

D'altra banda, excepte sorpresa, el cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat no apareixerà al Butlletí Oficial de l'Estat. El Govern de Pedro Sánchez considera que no cal perquè així a més es ho indica l'Advocacia de l'Estat -seria una «simple formalitat»-, perquè la sentència del Tribunal Suprem és executiva i, per tant, no requereix cap ratificació posterior.

Paral·lelament, el Tribunal Constitucional té previst reunir-se en ple el proper 6 d'octubre per estudiar si suspèn cautelarment la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat, tal com va sol·licitar ahir la seva defensa.