Mariàngela Vilallonga va patir un microictus després del seu cessament

La recentment cessada consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga va revelar ahir a Twitter que va patir un accident vascular després del seu cessament per part del ja expresident de la Generalitat, Quim Torra, a principis de mes. Villalonga, que no va encaixar bé el seu cessament i la seva substitució per Àngels Ponsa, com va assegurar en diverses entrevistes televisives, ha relacionat el succés de salut amb el canvi laboral que es va produir fa diverses setmanes.

Catedràtica de Filologia Llatina a la Universitat de Girona, Vilallonga va recórrer als clàssics per explicar aquest difícil episodi per a ella, i en concret als «oracles», a setembre i a una cita de l'inici d'una coneguda oda d'Horaci directament en llatí, que és també un cant a l'esperança: «Un cor ben disposat espera a l'adversitat i tem a la prosperitat...». Vilallonga va protagonitzar una gran polèmica quan va denunciar que es parlava «massa castellà» a TV3 o al Parlament de Catalunya. Vilallonga va assegurar en el seu moment haver donat un «toc d'atenció» al director del canal, Vicent Sanchis, i a la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, pels continguts, i també perquè la Generalitat acabava de donar 6 milions d'euros a la corporació.