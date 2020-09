Recerca a contrarellotge de la parella de metges del Trueta perduts al Pirineu

La recerca per trobar una parella de 27 anys al Parc Nacional d'Aigüestortes es fa amb la tècnica dels desapareguts per allaus de neu. La nevada primerenca que va caure el cap de setmana i el vent han provocat importants acumulacions de gruixos en diferents punts del Parc. El cap d'intervenció del dispositiu de Bombers, Manel Bosch, ha explicat que estan resseguint els senyals que donen uns detectors sobre els punts on hi poden haver allaus però de moment tots els indicis sobre la possibilitat que hi hagi algú enterrat "són negatius". Més de 40 professionals de diferents cossos treballen en la recerca que ja fa tres dies que dura i que esperen que no s'allargui fins divendres ja que s'espera un altre front fred amb neu a la zona.

Segons Manel Bosch, a causa del temporal del cap de setmana passat hi ha zones al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb uns gruixos de neu bastant important i això fa que la recerca dels desapareguts s'estigui basant en la tècnica de persones enterrades per allaus. Aquest dimecres hi ha 8 equips que s'estan centrant en aquesta tasca resseguint els senyals que donen els detectors del punts on hi poden haver allaus per si hi ha algú enterrat o amagat a sota. Bosch ha assenyalat que surten bastants punts però que de moment, tots els indicis "són negatius".

En paral·lel es fa recerca amb mitjans aeris, que també són bàsics per pujar els equips i ressituar-los per acabar de pentinar els diferents sectors que s'estan resseguint. Bosch ha assegurat que des de fa 3 dies han repassat més de 1.500 hectàrees del Parc nacional. En total hi ha 3 mitjans aeris que fan una tasca important per detectar els avisadors de la gent enterrada per allaus, des de l'aire. Això permet als equips d'emergència ser "molt més àgils" per cobrir superfície, a part dels rastrejadors que també porten els efectius que van per terra.

El primer dia es va fer una recerca "ràpida i superficial", ha explicat Bosch, que ha afegit que dimarts ja va ser "més selectiva", sempre a partir dels indicis que es tenien sobre la darrera notícia de la parella, que va ser vista per darrera vegada a la sortida del Refugi de Colomers per anar cap a Amitges. Dimarts els equips d'emergència van fer tota la ruta dels Carros de Foc, que és la travessa que estaven fent els joves, i també van resseguir el sender del GR-11 i van ampliar la recerca cap als costats. Aquest dimecres s'està repetint el mateix patró, però de manera més extensiva als punts on hi poden haver allaus.

El dispositiu està format per especialistes de muntanya de diferents cossos. En concret hi ha efectius dels Bombers, dels Pompiers d'Aran, de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals i dels agents de Medi Ambient del Conselh Genrau d'Aran. En total són 41 persones, amb els helicòpters inclosos.

La previsió és treballar "intensament" aquest dimecres i dijous per terra i aire, ja que es preveu que la meteorologia sigui favorable i així es pugui portar a terme la recerca. L'objectiu és trobar els joves abans de divendres, ja que s'espera l'arribada d'un altre front que podria deixar entre 20 i 30 centímetres de neu nova a la zona i això "podria alentir encara més el rescat".