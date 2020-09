Torra: «O monarquia espanyola o república catalana»

El president inhabilitat, Quim Torra, ha emplaçat el pròxim Parlament a "ser fidel al mandat de la ciutadania: "O monarquia espanyola, o república catalana". En la seva compareixença al ple específic al Parlament, on ha estat rebut amb llargs aplaudiments per una part de la cambra, Torra ha garantit que tot i la "repressió" l'independentisme no es rendirà del seu projecte polític i que, des de la responsabilitat que tingui, ell serà al seu costat si lideren "la ruptura democràtica" i "si segueixen el poble". Torra ha comparat l'Estat espanyol amb un "règim autoritari" per haver-lo inhabilitat per una pancarta i ha dit que és "inèdit" i "impensable" que això pugui passar a cap altre estat europeu.

Torra ha lamentat que, amb la seva inhabilitació, milions de vots han estat "emmordassats i declarats inútils" i ha criticat que "un tribunal de part ha trepitjat la sobirania del poble de Catalunya". El president inhabilitat ha considerat que només trobarà justícia als tribunals europeus i ha consideat que "serà Europa qui jutjarà l'Estat espanyol".

Tot plegat ho ha emmarcat amb un "escàndol colossal" i "de dimensions internacionals" que s'afegeix a "altres irregularitats per enderrocar una majoria sortida de les urnes". "No podem normalitzar que els tres darrers presidents hagin estat inhabilitats per fer el que diuen els urnes", ha continuat Torra, que tampoc comprèn com es pot "enderrocar" un govern per penjar una pancarta "que recollia el clam de llibertat de presos polítics i exiliats", com considera que li havien reclamat a les urnes.

Per a Torra la seva inhabilitació no correspon únicament a la "persecució judicial" perquè, ha dit, el poder judicial no actua pel seu compte, i ha mencionat la "persecució política".

Torra també ha criticat "els qui riuen" de la seva inhabilitació i els que "porten a la justícia una votació democràtica o una expressió dels diputats", i els ha titllat de "guardians de la repressió". "Vergonya", ha etzibat. També ha carregat el president del grup parlamentari del PSC-Units, Miquel Iceta, a qui ha acusat de "servir-se de la política" i no "servir els ciutadans". Paral·lelament, s'ha referit als diputats "resistents demòcrates" i els ha emplaçat a defensar "amb urpes i dents i fins les últimes conseqüències" la democràcia i la sobirania dels catalans.

En aquest sentit, ha insistit en plantejar les pròximes eleccions com un "plebiscit": "De nosaltres depèn que sigui un plebiscit de ratificació de l'1-O o que sigui una altra cosa", ha argumentat. Ha defensat la gestió de la pandèmia feta pel Govern, que ha contraposat amb la gestió feta per l'executiu espanyol.

Torra ha arribat al Parlament com a president inhabilitat a un quart de tres de la tarda, on s'ha reunit amb els diputats i consellers de JxCat a la sala de grups. Torra ha estat rebut per llargs aplaudiments i part de la cambra dempeus. Alguns dels consellers han pogut seguir la compareixença des del seu escó, mentre que d'altres ho han fet des de la tribuna, per raons de prevenció i garantir distàncies enmig de la pandèmia. Quan ha acabat la seva intervenció, diversos diputats l'han acomiadat, també amb aplaudiments, a l'escala d'honor del Parlament. Torra ha sortit acompanyat de diputats de JxCat, ERC i membres de Govern.