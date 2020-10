Catalunya és la comunitat autònoma amb les taxes universitàries més cares

El preu de les matrícules del primer curs de grau universitari per a l'any acadèmic 2020-21 ha baixat a cinc comunitats autònomes, i Catalunya, seguida de la Comunitat de Madrid, segueixen sent les autonomies amb les taxes més elevades. Així es desprèn de l'informe que l'Observatori del Sistema Universitari (OSU) va fer públic ahir, elaborat per la professora de matemàtica aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l'Observatori, Vera Sacristán.

L'informe analitza l'acord a què van arribar el Ministeri d'Universitats i les comunitats autònomes el passat mes de juny per marcar els límits màxims del preu de les primeres matrícules de grau i màster. Segons van acordar el Ministeri i les comunitats, havien de baixar les taxes a Aragó, Illes Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja.

D'aquestes, l'informe assenyala que només completen la baixada prevista en aquest curs Aragó i la Rioja, mentre que Catalunya, Comunitat Valenciana i Navarra ho fan parcialment, i no redueixen les taxes Balears, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid ni el País Basc .

Les reduccions de preus de les 5 comunitats que els abaixen oscil·len entre els 12 euros per curs dels estudis amb experimentalitat baixa a Aragó i els 712 euros per curs dels estudis tecnològics o amb experimentalitat alta a Catalunya.

En percentatge, Aragó ha baixat entre un 1% i un 9% els preus de les primeres matrícules; Navarra ho ha fet en un 2,4%; La Rioja en un 3,5%; Comunitat Valenciana ha baixat entre un 5% i un 5,5% el preu de la primera matrícula dels seus graus més cars; i Catalunya ha reduït les taxes de totes les matrícules de grau en un 30%.

Malgrat això, Catalunya segueix amb les taxes universitàries més elevades d'Espanya i la primera matrícula de grau costa en aquest curs 1.660 euros. Per darrere de Catalunya hi ha Madrid, on arriba als 1.568 euros, Castella i Lleó (1.376), la Rioja (1.361) i Navarra (1.350).

A la franja baixa, les comunitats amb les taxes més reduïdes són Andalusia, on la primera matrícula aquest curs costa 757 euros, seguida de Galícia (836 euros), Canàries (875), Astúries (942) i Cantàbria (957). Precisament, l'estudi assenyala el cas de Cantàbria, on els preus han disminuït un 1% (entre 7 i 10 euros per curs), tot i que l'acord no indicava la baixada de taxes en aquesta comunitat.

Cursar estudis universitaris tecnològics o d'experimentalitat alta a Catalunya costa més del doble que a Andalusia, que és la comunitat amb les taxes més baixes, assenyala l'estudi. L'informe assenyala també que el cost d'estudiar carreres de baixa experimentalitat a Madrid és dues vegades i mitja superior a fer-ho a Astúries, i ressalta que les carreres més barates de Madrid costen més que les més cares de 12 CCAA.

Vera Sacristán ha observat que "en el seu primer any de vigència, l'acord no ha aconseguit modificar substancialment les tendències prèviament existents".

Per corroborar-ho, ha constatat la tendència dels últims anys: abaixar els preus en les primeres matrícules de grau.

Un any abans de l'acord, Astúries, Canàries i Castella i Lleó havien reduït les tarifes i només al País Basc havia aplicat algun increment, mentre que la resta de comunitats van mantenir els seus preus sense variacions.

En el pas de el curs 2017-18 a l'2018-19, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid havia baixat també els seus preus de grau.

Pel que fa als màsters, en el curs 2020-21 Madrid passa a ser la comunitat amb els preus més alts en els de caràcter habilitant, que són 2,7 vegades més cars que a les Canàries, on es troben els més econòmics.

Així, la primera matrícula per cursar un màster habilitant a Madrid és de 2.110 euros, seguida per Castella i Lleó (1.868), la Rioja (1.831) i Catalunya (1.729); i en l'extrem oposat se situen Galícia (836), Andalusia (821) i Canàries (788).

Només Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya i Navarra ofereixen tots els seus màsters habilitants a un mateix preu, amb independència del grau d'experimentalitat, assenyala l'informe. A l'extrem oposat, a Castella-la Manxa el preu d'un màster habilitant pot arribar a superar en un 56% el d'un altre. Sobre els màsters no habilitants, els més cars s'imparteixen a Múrcia, en costar 2.818 euros, i el segueixen Catalunya (2.767), Madrid (2.701) i Extremadura (2.468), mentre que els més econòmics estan a Canàries (909), Galícia (836) i Andalusia (821). Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Catalunya i Navarra ofereixen tots els seus màsters no habilitants a un mateix preu, amb independència del grau d'experimentalitat. A l'extrem oposat, a Madrid el preu d'un màster no habilitant pot arribar a ser fins a 5 vegades superior al d'un altre, si s'inclouen els màsters a preus especials, segons l'informe. L'estudi també assenyala que Andalusia és l'única comunitat amb tots els graus a un mateix preu, mentre que a Astúries el preu d'un grau pot arribar a superar en un 82% el d'un altre.