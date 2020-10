Entra en vigor la reducció a 10 dies de la quarantena dels contactes estrets

Les quarantenes per als contactes estrets passen a ser 10 dies i no de 14 com fins ara, després que hagi entrat en vigor aquest dijous aquesta actualització ja anunciada pel Departament de Salut. La mesura també afectarà als centres escolars. Salut concreta que per tal d'evitar una transmissió, el contacte estret "ha de fer una quarantena durant els 10 dies següents al contacte amb un cas diagnosticat". Tot i això, el document estableix que "es recomana de manera general a tots els col·lectius, mantenir una prudència especial entre els dies 10 i 14, minimitzant els contactes estrets en la mesura del possible". Afegeix que si apareixen símptomes es faci "auto-confinament immediat" i consulta mèdica.

El document actualitzat, afegeix que en el cas de convivent i no poder fer un aïllament del cas en condicions òptimes, la quarantena es perllongarà 10 dies des del final de l'aïllament del cas. L'equip de gestió de contactes farà seguiment actiu els dies 0, 7 i 10 i "en funció de les capacitats del sistema, es podria valorar una trucada el dia 14 per tal de poder registrar que no han aparegut símptomes posteriorment al dia 10".

Estableix també que les persones que ja han tingut una infecció per covid confirmada per PCR durant els tres mesos anteriors estaran exempts de fer quarantena, al no haver-se descrit encara casos de re-infecció abans d'aquest període. Tot i això, si la persona presenta clars símptomes de la malaltia, haurà de ser avaluada.

Pel que fa al maneig de casos, el document estableix que la identificació dels contactes d'un cas positiu es farà "bé a través dels gestors covid dels equips d'atenció primària i hospitalaris, bé a través d'eines d'auto-declaració".



10 dies de quarantena en l'àmbit escolar

En l'àmbit escolar, les quarantenes iniciades abans de l'entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat 10 dies. Tot i el canvi de dies, les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.

Els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop passats aquests 10 dies, conjuntament amb la resta del grup estable de convivència, segons ha informat el Departament d'Educació. En canvi, els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per 14 dies i que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball, s'incorporaran al lloc de feina un cop acabi aquesta baixa mèdica. Serà també en aquell moment quan finalitzarà el nomenament del substitut.

L'actualització del document 'Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2' afirma que, en cas de sospita d'un cas, els menors del grup de convivència mantindran l'activitat escolar a l'espera dels resultats, sense barrejar-se amb la resta de grups.

Si les proves realitzades són negatives, els infants i tutors del grup continuaran amb normalitat les seves activitats, i l'alumne es podrà incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 hores sense febre.

En cas positiu, s'establirà la quarantena de 10 dies del grup i tutor i s'indicarà la prova PCR al propi centre o en altres punts específics segons indiquin els equips d'atenció primària.



14 dies d'aïllament a les residències

El document estableix que les residències són entorns vulnerables i per això es recomana fer un aïllament durant els 14 dies posteriors al diagnòstic sempre que les persones romanguin asimptomàtiques i afebrils un mínim de tres dies o després dels 10 dies amb la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui l'absència de transmissibilitat.

En el cas d'un nou ingrés, la persona haurà de fer un aïllament de 14 dies en zona groga sempre que siguin asimptomàtiques o després de 10 dies amb un resultat negatiu mitjançant una prova. En canvi, podran ingressar en zona verda directament aquells residents que provinguin d'alta hospitalària, de centres sociosanitaris o d'altres recursos assistencials on s'hagi realitzat estricte aïllament preventiu.

Pel que fa als professionals sanitaris i sociosanitaris, així com aquells en contacte amb col·lectius vulnerables, també es redueix a 10 dies el termini per reincorporar-se al loc de treball però sempre i quan es facin una prova que indiqui absència de transmissibilitat. En cas de no disposar-ne, hauran de passar 14 dies des de l'inici de símptomes sempre que romanguin asimptomàtics i sense febre un mínim de tres dies.



Mitjà es mostra contrari a la reducció de la quarantena

El document actualitzat per Salut especifica que el text es basa en les recomanacions d'experts de diferents àmbits i concreta que no tots estan necessàriament d'acord amb totes les mesures. En concret, explica que Oriol Mitjà fa constar que no comparteix la reducció general del període de quarantena a 10 dies.