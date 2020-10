El Govern dona aire a Hard Rock per al complex turístic BCN World

El Govern ha acceptat prorrogar, a petició de l'empresa Hard Rock, la compravenda dels terrenys on s'establirà el projecte, segons va assegurar ahir la consellera Meritxell Budó. La companyia nord-americana va demanar retardar l'operació, que havia de dur-se a terme com a molt tard el 5 d'octubre, per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19. El nou termini venç el 15 desembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar dimarts parcialment nul el pla urbanístic de reordenació de l'àmbit de centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, afectant així de ple el complex turístic i d'oci BCN World.

La declaració de nul·litat afecta el sector, és a dir, el complex turístic, els usos principals del qual eren l'hoteler, el d'àrea de joc, el comercial i el de lleure. La resolució argumenta que els espais lliures previstos en aquest sector «no gaudien de la funcionalitat adequada» i el seu ús i gaudi es pretenia sotmetre a unes limitacions i a uns criteris de disseny destinats a restringir sensiblement la seva destinació pròpia o natural, com podrien ser les de l'esbarjo o el lleure, «com a conseqüència de la inadequada ubicació de bona part del sòl esmentat en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria química».



Modificació del pla

La consellera Budó va recordar que el pla director comptava amb els informes tècnics favorables i que, després de la decisió del TSJC, es modificarà el planejament del sector 1, l'afectat per aquest presumpte risc donada la seva proximitat als complexos químics. «El projecte segueix endavant. Ningú ha dit el contrari». Això sí, de moment, no hi ha nous terminis ja definits.