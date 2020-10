L'oposició en bloc reprova la legislatura

El comiat de Quim Torra al Parlament va oferir a l'oposició l'oportunitat de passar revista a la seva trajectòria al capdavant de la Generalitat: «Èpica buida» per als comuns, «un capítol per oblidar» per a Cs i «la colla de governants més inepta» per al PPC. Inaugurada la precampanya electoral, i amb l'exigència unànime d'«urnes ja», els morats van retreure a l'expresident haver-se aferrat al càrrec sense convocar eleccions i els taronges i els populars van criticar que no renunciï a la pensió que li pertany com a expresident, per al que intentaran tramitar una proposició de llei per la via ràpida per acabar amb aquests privilegis.

El PSC va deixar els seus 17 escons buits al·legant que no pensava contribuir a una «escenificació partidista» de l'adéu d'un president inhabilitat, però va intentar que el ple no se celebrés presentant peticions de reconsideració a la Mesa, de la mateixa forma que Cs, que van ser desestimades. Els taronges i els populars sí van acudir a l'hemicicle però es van retirar en el recés per no participar de la votació de les propostes de resolució. Hores després, Cs i PSC van intentar evitar sense èxit que la iniciativa de JxCat i ERC que reiterava la confiança del Parlament a Torra tot i la decisió del Suprem no arribés al ple.

«Són uns liquidadors de les institucions, de l'economia i de la convivència», va afirmar Carlos Carrizosa dirigint-se a JxCat i ERC, i va dir que miraria sota de les catifes: «Torra se n'ha anat, però tornarà. Seguirem investigant i auditant què va fer durant el seu mandat», va avisar, al·ludint a un «forat negre» de fons destinats al Procés.



Dedicar-se a la «dolce vita»

Torra està inhabilitat «perquè així ho ha desitjat», va valorar Carrizosa, opinió que va compartir el líder del PPC, Alejandro Fernández, comparant la seva desobediència amb l'ordre a la seva filla de recollir les joguines. «Una actitud preadolescent», va dir, i va continuar clamant a l'Estat que l'inhabiliti si així té dret a una pensió vitalícia: «Si l'Estat em posa una pensió vitalícia de 92.000 euros, avui mateix lliuro la meva acta i em dedico a la dolce vita, que el càrrec aquest que tinc no em dóna més que disgustos i necessito una mica de tranquil·litat », va fer broma. Després, va advocar per acabar amb el «guerracivilisme» independentista i l'«apaivagament» de socis en el Govern central, apostant per la «concòrdia».



Albiach parla de falta de rumb

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va assenyalar la falta de rumb independentista i va criticar que Torra plantegi les eleccions com un plebiscit: «Volen superar el 50%, però no sabem per a què». I va esbroncar els independentistes per posar a «tots els poders de l'Estat en el mateix sac» desmarcant el Govern de la judicialització de la política: «Espanya no és Turquia», va replicar.