Puigdemont i Torra demanen a l'independentisme superar el 50% dels vots a les urnes per reivindicar el mandat de l'1-O

Carles Puigdemont i Quim Torra han fet una crida a l'independentisme per superar el 50% dels vots a les properes eleccions per mantenir viu el mandat de l'1-O. Ho han fet en un acte de Junts a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) per commemorar el tercer aniversari del referèndum en què l'urna on va votar Puigdemont ha presidit l'acte. En ell el president inhabilitat, Quim Torra, ha recriminat al govern espanyol que encara no hagi "sortit a demanar perdó pel que va passar" durant l'1-O, en referència a les càrregues policials que es van produir i a les causes judicials. Torra ha assegurat aquesta podria ser una acció que marcaria la diferència amb el govern del PP.

Els dos últims presidents de la Generalitat, Quim Torra i Carles Puigdemont, han demanat a la ciutadania "reivindicar" el mandat de l'1-O a les urnes amb més del 50% dels vots per a formacions independentistes. Ho han fet en un acte a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), el poble on Carles Puigdemont va votar ara fa tres anys, després d'esquivar el desplegament policial que hi havia al pavelló de Sant Julià de Ramis (Gironès), on havia d'anar a votar inicialment.

De fet, l'urna on Puigdemont va votar ha presidit l'acte que ha comptat amb la presència de diversos dels consellers en funcions que formen part de Junts. En ell també hi havia alcaldes, diputats i regidors de la formació.

Durant la seva intervenció, el president inhabilitat, Quim Torra, ha retret al govern socialista que no hagi "canviat res" respecte l'executiu presidit per Mariano Rajoy. Torra ha apuntat que "el primer que hauria de fer" Pedro Sánchez "és demanar perdó pel que va passar" l'1-O. En aquest sentit, el president inhabilitat ha recordat que aquell dia hi va haver un gran nombre de càrregues policials, però posteriorment també es van obrir diverses causes a ciutadants i també els líders independentistes que els ha portat a la presó.

Carles Puigdemont, que ha intervingut de forma telemàtica, també ha retret que "l'Estat no té una finestra d'esperança" per a Catalunya, sinó que "només en té una de repressió". Segons Puigdemont aquesta finestra és "negra i fosca" i Sánchez és "incapaç" d'obrir-ne cap altra. Per això, l'expresident creu que la independència "és l'únic camí" que pot seguir el poble català, tot i que ha avançat que està ple d'"incerteses".

Tot i així, Puigdemont i Torra han coincidit en assenyalar Junts com a la formació que recupera "l'esperit de l'1-O". El seu secretari general, Jordi Sánchez, ha assegurat que el seu objectiu és "mantenir viva la flama que va encendre Catalunya l'u d'octubre de 2017". En un vídeo enregistrat des de la presó, Sánchez també ha fet una crida per "omplir les urnes de vots independentistes" en les properes eleccions catalanes.

Carles Puigdemont ha retret que es qüestionin els resultats de l'1-O quan el Brexit es va tirar endavant tot i aconseguit el suport del 37% del total del cens o el referèndum de la Constitució va tenir l'aval del 31% dels espanyols. En el cas de les votacions de l'1 d'octubre, els vots a favor de la independència corresponien el 38% del cens total catalpa. "Si no n'hi ha prou a Catalunya, tampoc hauria de ser suficient en altres processos similars", ha reblat l'expresident.



"Som els fills de l'1-O"

L'acte fet aquest dijous a Cornellà del Terri l'ha obert l'alcalde del municipi recordant diversos moments que es van viure aquella jornada electoral d'ara fa tres anys. També ha detallat que va prometre a Carles Puigdemont que guardarien l'urna on ell havia dipositat el seu vot.

Posteriorment, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també ha recordat alguns moments d'aquella jornada i ha reivindicat que la formació de Junts va néixer aquell dia. "Som els fills de l'1-O", ha afegit l'alcaldessa.