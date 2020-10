Catalunya no declara cap positiu de covid-19 confirmat per PCR però sí tres morts més

Catalunya no declara cap positiu de covid-19 confirmat per PCR però sí tres morts més

Catalunya no ha declarat cap positiu confirmat per PCR en les darreres 24 hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Així, el total de positius des de l'inici de la pandèmia es manté en 140.289 i s'eleva a 165.565 amb totes les proves (153 més que en l'anterior balanç). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.371 persones per coronavirus a Catalunya, tres més que en el balanç d'aquest dijous.

D'altra banda, el risc de rebrot ha baixat nou punts i se situa en 147,43. Fa 24 hores era de 156,44. La velocitat de contagi també baixa lleugerament, de 0,91 a 0,88.

Els ingressats als hospitals baixen en 28 persones i ara són 772, dels quals 153 estan a l'UCI, cinc més que fa 24 hores.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus