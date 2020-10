La guerra dels Mainat

Josep Maria Mainat (73 anys) i Angela Dobrowolski (37 anys) es van conèixer a Barcelona, es van casar i el 2012 van ser pares d'una nena i d'un nen el 2016. Mainat tenia ja tres fills, un del seu primer matrimoni amb l'actriu Rosa Maria Sardà i dues més amb una altra dona amb qui el cantant de la Trinca -un dels fundadors de la poderosa productora Gestmusic- va mantenir una relació que va precedir a l'actual amb Dobrowolski, dona d'origen alemany, de la qual es preveia divorciar. En el repartiment de béns que planejava, els seus cinc fills eren presents però no així Dobrowolski, que ho va esbrinar i presumptament va intentar acabar amb la seva vida administrant-li insulina mentre dormia, la nit del 22 de juny, i evitar així ser exclosa de l'herència.

Mainat va ingressar en estat greu a l'hospital i l'informe que van elaborar els metges, que ha estat enviat al jutjat de guàrdia, aventurava que la crisi diabètica podia no ser accidental. Mainat va parlar amb el fill que va tenir amb Sardà de les injeccions nocturnes de Dobrowolski i aquest va presentar una denúncia als Mossos. El mateix Mainat va ratificar la declaració del primogènit i la policia catalana, després d'investigar els fets, va detenir la dona. Segons fonts consultades per El Periódico, el 21 de setembre, Dobrowolski va ser arrestada de nou. Aquesta vegada per intentar estafar Mainat.

El matrimoni va seguir compartint sostre després de l'episodi de la insulina però ell va prendre mesures. La denúncia de Mainat, en mans de la Unitat d'Investigació d'Horta, va seguir el seu curs, els Mossos van citar l'1 d'agost Dobrowolski i, després d'escoltar-la, la van arrestar per intentar matar el seu marit. Un dia després, la dona va sortir lliure amb càrrecs, tot i que el fiscal va demanar presó per a ella. I tots dos, a càrrec de dos petits, van continuar al mateix domicili.



Xecs en blanc

Segons fonts consultades, a principis de setembre, Dobrowolski, que estudia la carrera de Medicina -quelcom que avala la tesi que sabia que aquelles injeccions podien causar la mort- i depèn econòmicament de Mainat, va trobar xecs en blanc al domicili familiar, els va emplenar i va voler cobrar-los en una oficina bancària. Van ser quantitats més petites, d'uns 3.000 o 4.000 euros, que va intentar fer efectives protegint la seva identitat de forma barroera amb una gorra. Mainat ho va esbrinar i el 14 de setembre va denunciar per segona vegada Dobrowolski, que va ser arrestada una altra vegada pels Mossos, el dia 21. Aquesta segona denúncia s'investiga en un jutjat diferent del que instrueix el cas d'homicidi en grau de temptativa. Fonts judicials han assegurat que la dona va negar en la seva declaració davant del jutge haver subministrat substàncies al seu marit -actualment estan separats de facto, però encara en tràmits per al divorci.



Les imatges

A la causa judicial s'han incorporat imatges de les càmeres instal·lades a l'interior de l'habitatge del productor de televisió i en les quals s'aprecia com la nit del 22 de juny Dobrowolski entra fins a 13 vegades al seu dormitori per, suposadament, injectar-li la insulina. Segons fonts judicials, no resultarà senzill acreditar que arribés a fer-ho.

Els Mossos creuen que sí que ho va fer i que va aprofitar que Mainat dormia per punxar-lo mentre el tranquil·litzava explicant-li que es tractava de vitamines i d'una substància per aprimar-se. En ser diabètic, les injeccions van poder provocar-li hipoglucèmia i l'entrada en coma. El jutge citarà a declarar en breu Mainat, així com els metges i sanitaris que el van atendre.