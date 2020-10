Investiguen 176 policies en tres anys

Tres anys després del referèndum unilateral de l'1-O, les investigacions judicials per les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil continuen obertes i es manté la incògnita sobre qui les va ordenar. Les 13 causes estan en fase d'instrucció a diversos jutjats catalans -de les 25 que es van obrir-, de manera que per ara no hi ha cap agent ni cap policial condemnat per l'ús de la força durant aquella jornada. No obstant això, 176 membres de cossos policials estan imputats, entre ells una dotzena de comandaments.

Un total de 1.066 persones van resultar ferides, segons les dades facilitades pel Departament de Salut, i 633 persones van presentar denúncia davant els Mossos d'Esquadra a tot Catalunya.

Els ferits s'han organitzat en una nova plataforma per «arribar a totes les víctimes del territori» en un únic espai per coordinar l'estat de les investigacions. «Ara començaran a tancar-se les fases d'instrucció i passarem a la part oral, que és decisiva, i volem que s'escolti la nostra veu directament i donar suport en els futurs judicis tots junts», van explicar els promotors a la plaça del Rei de Barcelona. «El nostre objectiu és la reparació i la justícia a través de la veritat», van assenyalar.

A Barcelona, el Jutjat d'Instrucció número 7 continua indagant en una peça principal i 27 separades, una per col·legi electoral. Hi ha 63 investigats per actuacions presumptament delictives -falten tres per prendre declaració i 315 lesionats,127 dels quals estan personats en la causa. Roger Espanyol, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma, projectil prohibit a Catalunya, als voltants de l'escola Ramon Llull de Barcelona apareix com a víctima i com a imputat per llançar objectes hores abans de ser ferit a la policia.



La puntada voladora

L'últim agent a ser investigat és l'autor de la puntada voladora també a la Ramon Llull. La Generalitat, Òmnium, l'ANC, el col·lectiu Iridia i el Sindicat Professional de la Policia estan personats en la causa com a acusació. L'Audiència de Barcelona va expulsar l'Ajuntament com a acusació popular estimant el recurs de l'Advocacia de l'Estat, a què es va adherir la Fiscalia. Els advocats dels ferits fa mesos que denuncien que la Fiscalia posa traves a la investigació perquè «no facilita la identificació d'alguns dels agents».