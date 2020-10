Els Mossos detenen 15 persones en disturbis a Barcelona

Mig miler de persones es van concentrar ahir a la tarda davant de Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per protestar per la inhabilitació del ja expresident Quim Torra i per exigir als partits que compleixin el «mandat de l'1-O». Després d'això, ja a la nit, alguns grups van procedir a cremar contenidors al centre de Barcelona, incidents després dels quals els Mossos van portar a terme 15 detencions.

Els manifestants es van traslladar fins a la comissaria de Policia Nacional de Via Laietana i va ser allà on l'ambient es va tensar. Prop d'un quart d'hora després d'estar aturats davant el cordó policial, alguns joves es van dirigir cap a la plaça de Catalunya i van procedir a col·locar prop d'una desena de contenidors al mig de la via. Posteriorment, els van calar foc i van ser ràpidament dispersats pels Mossos, primer des dels furgons, i més tard a peu.

Després dels primers avisos de Mossos, els pocs manifestants que quedaven van cremar contenidors a la zona de Balmes amb Gran Via. Tant veïns amb mànegues com un cambrer d'un local de la confluència van intentar apagar el foc. Els esvalotadors es van desplaçar cap a plaça de Catalunya i d'allà a la zona entre els carrers Pelai, Tallers i Xuclà.