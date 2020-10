Torrent situa les eleccions al 14 de febrer

El president del Parlament, Roger Torrent, ha situat les eleccions al 14 de febrer si no hi ha candidat a la Presidència amb "expectatives reals" de ser investit. Així ho ha dit en una entrevista a Rac 1.

Torrent ha explicat que el 15 d'octubre acaba el termini de 10 dies hàbils per fer la ronda de contactes amb els grups i determinar si hi ha alguna candidatura "amb una majoria suficient per poder tenir èxit". I ha avançat que avui mateix ja començarà aquests contactes, tot i que no ha especificat amb quin grup parlamentari.

Torrent ha explicat que les eleccions apunten al 14 de febrer per evitar que siguin entre setmana, ja que el termini formalment acabaria el 10 de febrer.

Torrent ha explicat que l'1 d'octubre va començar el compte enrere dels 10 dies hàbils i, per tant, que acaba el 15 d'octubre ja que els caps de setmana no computen. El president de la cambra catalana ha deixat molt clar que durant aquests dies avaluarà si hi ha un candidat a la Presidència de la Generalitat que "tingui expectatives reals per poder ser investit", ja sigui en primera o en segons volta, quan només són necessaris tenir més vots a favor que en contra.

En cas de constatar que no hi ha candidatura amb els suports suficients, ha explicat que hi ha d'haver un acte de la presidència del Parlament per certificar la situació i perquè comenci l'etapa de dos mesos, en la què hi podria haver igualment un debat d'investidura. En cas que s'acabin els dos mesos sense investidura, automàticament es convoquen les eleccions per als 54 dies següents.

Tenint en compte aquests terminis, les eleccions se situarien el 10 de febrer, un dimecres. I tenint en compte la situació de pandèmia, ha defensat que és millor un diumenge per evitar obrir les escoles entre setmana com a seus electorals. I per fer coincidir els comicis en diumenge 14 de febrer, Torrent ha explicat que utilitzarà el "petit marge" que té per decidir quan fa "l'acte equivalent" a una investidura fallida.

Torrent ha defensat que no pot convocar un ple si hi ha un candidat a la Presidència sense els vots suficients i ha citat l'informe dels lletrats de la cambra que apunten que si ho acceptés podria perdre la seva "funció neutral".

El president del Parlament ha descartat ser cap de llista d'ERC a les pròximes eleccions però ha admès que li agradaria acabar projectes que ha engegat des de la presidència del Parlament com la "feminització" de la cambra, l'obertura del Parlament i la seva projecció internacional.