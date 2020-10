La surrealista història a la casa de Mainat: dos arrestats, un «escort» i una ambulància

Drama per capítols. Per si la història sobre el suposat intent d'assassinat contra l'exintegrant de la Trinca no era prou sorprenent, un incident que es va poder veure ahir en directe per la televisió va continuar complicant el tèrbol assumpte.

es que van conèixer fa dos dies la terrible notícia del suposat intent d'assassinat que havia patit Josep Maria Mainat, no hem parat de rebre informació sobre el cas. Ahir, amb alguns mitjans de comunicació en directe a la casa de productor, on ja no viu des que va posar la denúncia a la seva dona, es va viure un fet surrealista.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dues persones per un altercat a les portes de la casa del productor televisiu i exmembre de la Trinca Josep Maria Mainat, una per presumpta violència de gènere i una altra per presumpte furt.



Escàndol en directe

Els fets van passar cap a les dues de la tarda, moment en què es va poder veure en directe des del programa Ya es Mediodía com una dona sortia de l'habitatge amb unes maletes, explicava a la premsa que li faltaven pertinences i, alterada, demanava que li tornessin les seves joies i el seu passaport: «Torneu-me les meves coses, Gabriel», va insistir més de 10 minuts la dona, dirigint-se a l'home que després va ser detingut.

Segons la versió de la dona i exparella de Gabriel, ell és un escort i «amant» de la dona de Mainat des de feia temps, i aquest era a l'habitatge amb ella malgrat que havien d'abandonar-lo de forma imminent.



Els periodistes avisen la Policia

Les càmeres de televisió van poder captar el moment en què la dona era a la porta de l'habitatge cridant i l'home va sortir i la va empènyer cap a dins, colpejant-la contra el marc de la porta, i se la va sentir cridant un cop a l'interior. Diversos periodistes van avisar una patrulla de la Urbana que era a les rodalies, i els agents finalment van arrestar l'home per un presumpte delicte de violència de gènere i la dona per un delicte menys greu de furt.