Torrent indigna JxCat en situar les eleccions el 14 de febrer

El president del Parlament, Roger Torrent, ha situat el 14 de febrer com a data per a les properes eleccions catalanes si no hi ha abans una investidura i vencen tots els terminis que conduiran a una convocatòria automàtica després de la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat. L'anunci, fet durant una entrevista a RAC-1, ha irritat de nou JxCat, soci d'ERC al Govern, que ha criticat que Torrent no els hagués comunicat prèviament a la data.

I és que l'anunci del cap de la cambra catalana va enxampar la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en una altra entrevista, a SER Catalunya. Preguntada sobre això en directe, el càrrec de major rang de JxCat a hores d'ara no va evitar retrets a Torrent. «Segurament no és normal que hi hagi hagut aquesta manca de comunicació entre el Parlament i el Govern. Tindrem les explicacions oportunes de per què ha estat així», va afirmar Budó, qui, tot i això, va negar que es tracti d'una «deslleialtat».

En una altra entrevista, en aquest cas a TVE, es trobava la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, qui tampoc va dissimular el seu malestar: «Aquestes qüestions s'haurien de recordar, però ha estat així. Tinc la mateixa informació que vostè».



Ronda de consultes

Torrent va obrir ahir amb Cs la ronda de consultes telefònica amb els grups parlamentaris per explorar si hi ha algun candidat amb «expectatives reals de poder ser investit» president. Una hipòtesi en aquest moment remota, ja que les forces independentistes, que tenen majoria, no preveuen postular cap aspirant. Disposa, comptant des d'ahir, d'un termini de 10 dies hàbils per fer les consultes amb els grups parlamentaris, que acabarà el 15 d'octubre.

Els terminis marcats portarien a eleccions automàticament el 10 de febrer del 2021, un dimecres «laborable i escolar», però Torrent disposarà de cert marge per afinar la data final i encaixar en un diumenge, molt probablement el 14 de febrer.