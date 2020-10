Els Mainat es desvinculen de l'escàndol que va derivar en dos detinguts

La família Mainat s'ha desvinculat de les dues persones que divendres van ser detingudes a casa seva de Barcelona després de protagonitzar un escàndol davant les càmeres de televisió, una de les quals va quedar ahir en llibertat provisional a l'espera de ser jutjada per furt.

Les detencions les va practicar la Guàrdia Urbana, a l'interior de la casa de Mainat a Barcelona, després d'un enfrontament a crits entre una jove que deia ser exnòvia de l'amant d'Angela Dobrowolski -la segona dona de l'exmúsic i productor televisiu-, a les portes del domicili, i un home que es trobava a l'interior.

Davant diverses càmeres de televisió, la dona va reclamar al seu suposat ex-xicot que li tornés la seva documentació, moment en què l'home es va acostar a ella des de dins de la casa, la va colpejar, la va ficar d'una empenta a l'habitatge i va tancar la porta. Alertada per les càmeres de televisió, la Guàrdia Urbana va acudir al domicili -on Mainat no es trobava perquè aquests dies resideix amb els seus fills a la seva altra casa de Canet de Mar (Maresme)- i els va detenir a tots dos, ell acusat d'un delicte de violència de gènere i ella, per un delicte menys greu de furt.

La dona va passar ahir al matí a disposició del jutge de guàrdia, que el va deixar en llibertat i el va enviar a judici, per un delicte lleu de furt.

Els Mainat s'han afanyat a desmarcar-se de aquest grup de persones que ara estan instal·lades a casa seva -on ahir també es trobava la mare del suposat «escort»- i han assegurat que cap membre de la família els coneix ni tenia notícia que residien allà. Així ho sosté Pol Mainat, fill gran de Mainat i la seva primera dona, Rosa Maria Sardà, en un comunicat en què assegura que tota la seva «energia» està ara centrada a mantenir el seu pare i els seus germans «fora de perill d'una persona amb l'objectiu de la destrucció» de la seva família. El fill del productor assegura que els Mainat se senten «consternats per les vergonyoses imatges» que s'estan vivint dins la seva propietat i insisteix que el seu pare mai no ha participat en les «activitats» d'aquests desconeguts. Ha demanat màxima discreció i que la justícia faci el seu curs.