La CUP explica que Arrufat va marxar de la formació "a les portes d'una més que probable expulsió"

L'exdiputat de la CUP Quim Arrufat va marxar de la formació quan es trobava enmig de denúncies d'agressions masclistes i quan va decidir plegar estava "a les portes d'una més que probable expulsió". És el que ha assegurat aquest dilluns la diputada anticapitalista Natàlia Sànchez en declaracions a 'Catalunya Ràdio'. Arrufat tenia una denúncia interna per agressió sexual i una per abús quan va marxar de la CUP el 2019, segons ha publicat el diari 'Ara'. L'exdiputat ha negat "les actituds" que li atribueixen.

Sànchez ha explicat que entre la primera i la segona denúncia s'han dotat d'eines per poder afrontar aquest tipus de situacions. Els anticapitalistes tenen ara un protocol feminista que detalla els passos a seguir en cas que es produeixin. En la primera denúncia, doncs, no tenien un instrument de gestió de violències masclistes. Per això la diputada defensa que "si ara es donés aquesta situació, el resultat seria molt diferent a nivell de tempos i a nivell de resultat".

En la segona denúncia contra Arrufat -ara desvinculat de la formació i amb qui Sànchez assegura que no han parlat en les darreres setmanes-, i ja amb el protocol en marxa, la formació assumeix que hi ha un "agreujant" perquè hi ha una reiteració d'actituds masclistes. Sànchez, que ha defugit entrar "en detall" de les informacions que publica l'Ara, "Arrufat es trobava enmig d'agressions maslclistes quan va decidir plegar a les portes d'una més que probable expulsió".

La CUP admet que afrontar les violències masclistes "no és fàcil" però defensa "entomar-les de cara", encara que sigui "dolorós". Tot i que aquest cas s'ha tractat de manera interna, la formació defensa que les víctimes poden recórrer a la justícia i que si ho fessin, estarien "al seu costat", igual que si decideixen fer una denúncia pública. Amb tot, la CUP creu que la justícia "també és patriarcal i acaba sent una institució que no ajuda a assolir els objectius de reparació".