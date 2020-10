Educació no preveu cap acció punitiva contra l'absentisme escolar a infantil

El director dels serveis territorials també ha explicat que el Departament està fent pedagogia amb els pares d'aquells alumnes que no els porten a classe per la covid-19. "Intentem convèncer-los que això no porta a res; de moment no tenim prevista cap acció punitiva", ha dit Martí Fonalleras.

Sí que ha admès, però, que si alguna situació s'enquista es plantejaran què fer, perquè al capdavall s'afectarà "un dret fonamental de l'infant que és el d'anar a escola". De totes maneres, però, el delegat territorial creu que la majoria de casos d'absentisme es donen sobretot a l'etapa d'infantil. És a dir, en què l'ensenyament no és obligatori. "Nosaltres aquí insistirem fins on sigui possible, però amb l'obligatòria sí que si cal ens plantejarem actuacions", ha conclòs.