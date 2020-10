Troben mort el 'violador de la Vall d'Hebron' a una zona boscosa de Nou Barris

Els Mossos han trobat el cos de José Rodríguez, conegut com el 'violador de la Vall d'Hebrón', al districte de Nou Barris de Barcelona, segons ha avançat la cadena Ser Catalunya i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas. La policia catalana ha trobat el cos cap a les dues del migdia d'aquest diumenge a una zona boscosa plena de pedres.

Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de la mort, encara que tot apunta que hauria estat una caiguda accidental. Rodríguez va ser condemnat a més de 300 anys de presó per 17 violacions el 1995. Va sortir en llibertat el 13 de juliol del 2012.