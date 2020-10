Catalunya té un miler de brots actius de coronavirus i el risc ja frega els 200 punts

Ahir Salut va declarar 1.344 nous confirmats per PCR i el total de casos detectats per aquesta prova des de l'inici de la pandèmia és de 147.207 a Catalunya. La xifra s'eleva a 172.887 –1.413 més que en el balanç de diumenge– tenint en compte totes les proves. Actualment hi ha 823 persones ingressades, 39 més que en el darrer balanç, de les quals 164 estan a l'UCI, dues més que diumenge.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts però ja s'hi acosta. Entre el 18 i el 24 de setembre aquest indicador estava en 206,88 i actualment –setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre– se situa en 197,56, uns quinze punts més que diumenge. Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja lleugerament però ja supera la barrera de l'1, de 0,99 a 1,06. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a una persona –dada clau per frenar la propagació del virus. Durant la setmana del 18 al 24 de setembre va ser d'1,15.

De fet, Catalunya ja té un miler de brots actius de coronavirus. El més preocupant és el de l'escorxador de Roquetes (Baix Ebre), que ha obligat a fer un cribratge a 200 treballadors que s'estendrà a les escoles de Tortosa, ciutat en la qual treballen una gran part dels treballadors afectats pel brot.

Noves mesures

Com a conseqüència, el Procicat ha demanat a la ciutadania de Tortosa, Amposta i Roquetes que es quedi a casa per frenar l'augment de casos de coronavirus en aquests municipis; i s'ha decidit limitar l'aforament a restaurants i actes religiosos al 50%, i al 70% en el cas d'esdeveniments culturals. Aquestes mesures entraran en vigor avui, quan es publiquin al DOGC. Tortosa, a més, tanca els parcs infantils i suspèn les activitats turístiques i culturals dels propers dies organitzades pel consistori. Paral·lelament, el departament de Salut va iniciar un cribratge als centres escolars de la ciutat que durarà tres setmanes. També es farà un nou cribratge als treballadors de l'empresa Padesa, de Roquetes, que ha acumulat fins a 272 casos de coronavirus.

Les mesures s'aplicaran inicialment durant quinze dies, tot i que podria prorrogar-se el període, tal com ha explicat la gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà. La decisió del Procicat, a proposta del Departament de Salut, s'ha pres després de l'increment del risc de rebrot dels darrers dies als tres municipis. De fet, ahir Tortosa era la ciutat catalana amb l'índex més alt, per sobre de 1.600 punts. A les Terres de l'Ebre, el risc de rebrot és de 457,66 punts.