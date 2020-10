La guerra dels Mainat s'enverina amb noves denúncies creuades

La guerra entre el productor de televisió i excantant de La Trinca Josep Maria Mainat (73 anys) i la seva encara dona, Ángela Dobrowolski (37), s'ha intensificat i aferrissat davant els tribunals amb noves denúncies creuades. Ell no només acusa la seva dona d'intentar assassinar-lo injectant-li insulina, sinó també d'insultar-lo i agredir-lo. «Em va tirar un pot de melmelada», va arribar a explicar al jutjat quan va comparèixer com a investigat per dues denúncies d'ella per presumptes coaccions. «El maltractat soc jo», va dir. Setmanes després d'aquesta temptativa d'assassinat, Dobrowolski va iniciar al juliol la confrontació directa amb el seu marit als tribunals. Així, va presentar una denúncia contra ell, que va anar a parar a un jutjat de violència contra la dona, per coaccions, però, al seu torn, negava que Mainat li hagués posat la mà a sobre alguna vegada. Això sí, li imputava que no la deixava sortir de casa i que li impedia agafar el cotxe.