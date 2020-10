JxCat dona per tancat el diàleg amb el PDeCAT i rebutja una coalició

Junts posa també la directa sense el PDeCAT cara a les eleccions. El secretari general de la nova formació de l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, en una roda de premsa durant un permís penitenciari i després de la reunió de la cúpula de Junts, va afirmar ahir que el mes vinent s'aprovarà el reglament per a les eleccions de candidats mitjançant primàries. Sànchez va afirmar que no existeixen ja negociacions formals amb el PDeCAT per intentar concórrer junts a les urnes.

«JxCat no es planteja una coalició electoral, es planteja sumar persones, incorporar totes les tradicions de l'independentisme i sobiranisme», va afirmar negant una vegada més la proposta que formulava el PDeCAT d'una coalició electoral per resoldre el conflicte entre els dos partits. «JxCat neix per ocupar un espai central», va remarcar, certificant així la competició oberta amb el PDeCAT.

Sobre les primàries, el número dos de Puigdemont va ser prudent. «La primera qüestió a resoldre són les regles de joc en el reglament de primàries i caldrà que el president Puigdemont decideixi quin paper vol tenir més enllà de la seva situació actual, tenint en compte la seva situació penal», va apuntar.



Puigdemont podrà usar la marca

Per altra banda, la jutge que instrueix el conflicte entre el PDeCAT i l'expresident Carles Puigdemont per l'ús del nom Junts per Catalunya ha decidit no atendre la petició del partit posconvergent que reclamava que, de forma cautelar fins que no s'emeti sentència, el nou partit no pugui usar el nom JxCat. D'aquesta manera, la nova formació de l'expresident pot seguir anomenant-se així, en el període preelectoral i fins que el cas judicial culmini amb una sentència. Aquesta decisió és un cop contra les intencions d'aquest partit d'evitar que la marca JxCat quedés en mans de Carles Puigdemont.